Suzano avança nos trabalhos de manutenção pela cidade. Para isso, vem colocando em prática o projeto “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”.

A proposta completou uma semana na segunda-feira (02/03) e o DS vem acompanhando o trabalho que está a todo vapor, sendo reforçado inclusive no fim de semana.

A zeladoria municipal é fundamental para garantir a qualidade de vida, segurança, saúde pública e a conservação dos patrimônios públicos.

Ações, como as desenvolvidas em Suzano, previnem enchentes, combatem doenças e tornam a cidade mais agradável a organizada.

Só para se ter uma ideia, somente nos últimos dias, as ações foram intensificadas e continuarão no centro e nos bairros Jardim Márcia, Vila Figueira, Vila Amorim, Jardim Colorado, Vila Maria de Maggi, Vila Maluf, Parque Maria Helena, Chácara Mea e Miguel Badra.

Neste último bairro, que recebeu obras de pavimentação na avenida Miguel Badra, o acompanhamento foi feito junto com secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e com os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e Benedito dos Santos Moraes, o Inhame.

A manutenção de praças, parques e ruas bem cuidadas proporciona espaços seguros e agradáveis para o lazer.

A organização deste projeto foi dividida justamente para que toda a cidade fosse alcançada de forma simultânea, o que de fato aconteceu, não somente de segunda a sexta-feira da semana passada (23 a 27/02), como também, de forma especial, no sábado e no domingo (28/02 e 01/03).

Suzano segue cumprindo seu papel importante com empenho de conduzir as atividades que eram necessárias para manter a localidade bem conservada, com as vias limpas.

É, sem dúvida, um trabalho intenso que acontece de forma ininterrupta para manter a cidade em ordem, com zeladoria e sem entulhos nem resíduos nas ruas. É mais iluminação e mais Tapa-Buraco, com mais empenho e mais agilidade, segundo informou a própria Prefeitura.