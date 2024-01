Meio Ambiente: trabalho intenso

A Secretaria de Meio Ambiente, das cidades, dos estados e do País, é responsável pela formulação, aprovação, execução, avaliação e atualização da política da pasta , análise e acompanhamento de ações setoriais que causem impacto ao meio ambiente. Ela articula e coordena os planos e atividades relacionados à área ambiental em nível municipal.

Trata-se de um trabalho intenso. Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano divulgou um balanço importante do ano com números e atendimentos.

A secretaria registrou, por exemplo, em 2023, avanços significativos nas ações relacionadas às práticas sustentáveis, fiscalização ambiental e proteção aos animais.

Os números contabilizados pela pasta apontam a retirada de cerca de 2 mil toneladas de materiais recicláveis dos quatro ecopontos da cidade, 960 atendimentos a denúncias de maus-tratos a animais e a castração de 1.197 cães e gatos durante mutirões. Entre as novidades ligadas ao setor, destacam-se o início das obras do Centro de Bem-Estar Animal, no Parque Municipal Max Feffer, e a inauguração do Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no bairro Sesc.

As ações relacionadas à gestão dos resíduos foram desenvolvidas com o suporte dos ecopontos instalados.

Outra iniciativa ligada às ações de combate ao descarte irregular, no que que diz respeito aos resíduos da construção civil, é o programa “Caçamba Verde”, um sistema de rastreamento de transportadores pelo qual foram cadastradas neste ano 14 empresas, com o objetivo de manter um procedimento de descarte seguindo normas pré-estabelecidas. Por esse controle, o transportador disponibiliza a caçamba contratada pelo munícipe e emite o Cadastro de Transporte de Resíduos Eletrônico (CTR), documento que garante que os resíduos serão entregues ao destino final.

Uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente é tão importante quanto as demais secretarias que fazem parte do órgão público. Porém, a responsabilidade do Meio Ambiente é de extrema importância para um todo. Sendo assim, ela cuida do meio ambiente e previne possíveis danos no ecossistema, bem como a conversação do solo, água, e inclusive a proteção de árvores nativas.

Qualquer atividade ou empresa que exercer algum serviço ou função que prejudique de alguma forma a fauna ou flora deve receber sanções. Este é o papel da Secretaria Municipal de Meio, fiscalizar e garantir que as leis ambientais sejam cumpridas.