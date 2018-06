O Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado ontem. A data começou a ser celebrada em 1972, com o objetivo de promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente, e alertar o público e governos de cada país sobre os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do mundo em que vivemos.

Foi em Estocolmo, no dia 5 de junho de 1972, que teve início a primeira das Conferências das Nações Unidas sobre o ambiente humano. A reunião durou até o dia 16 e congregou vários governos e ONG's. Por esse motivo foi a data escolhida como Dia Mundial do Meio Ambiente. No Brasil ainda se celebra a Semana Nacional do Meio Ambiente, como consequência da data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O Dia Mundial do Meio Ambiente tem como tema este ano “#AcabeComAPoluiçãoPlástica”. O objetivo da ONU Meio Ambiente é chamar a atenção da sociedade para reduzir a produção e o consumo excessivo de produtos plásticos descartáveis.

Em 2018, segundo a ONU, a data soma esforços à campanha #MaresLimpos (http://cleanseas.org/), para combater o lixo marinho e mobilizar todos os setores da sociedade global no enfrentamento deste problema, que se não for solucionado poderá resultar em mais plástico do que peixes nos oceanos até 2050. Por aqui, cidades como Suzano, estão promovendo ações na tentativa de orientar e preservar o meio ambiente.

A secretaria que cuida da pasta em Suzano está promovendo a reestruturação da coleta seletiva na cidade.

Dentre as ações está o projeto piloto dos trabalhos desenvolvidos pelos Ecopontos do Parque Maria Helena e da Cidade Boa Vista, e pela Central de Triagem de Resíduos Sólidos, além da revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos.

Na parte prática, a unidade do Parque Maria Helena, localizada no número 186 da Rua Antônio Francisco dos Santos, recebeu, durante três semanas de funcionamento, mais de 42 toneladas de entulho de construção, como tábuas, tijolos, telhas, tubulações e pisos; 30 metros cúbicos (m³) de madeira; e cem quilos de materiais recicláveis, sendo em sua maioria papel, plástico, vidro, metal e isopor.

Além disso, o local também está recolhendo móveis e equipamentos domésticos (colchões, cadeiras, armários, geladeiras, televisão e computador), resíduos de poda e jardinagem, óleo de cozinha, pilhas e baterias, e latas de tinta vazias.

Em todo o mundo, as iniciativas são inúmeras. Segundo as Nações Unidas, a poluição plástica é considerada uma das principais causas atuais de danos ao meio ambiente e à saúde. Por ano, são consumidas até 5 trilhões de sacolas plásticas em todo o planeta.

Ainda segundo a ONU Meio Ambiente, a cada minuto, são compradas 1 milhão de garrafas plásticas e 90% da água engarrafada contêm microplásticos. Mais de 100 países se uniram sob o slogan do Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano e se comprometeram com atividades, como mutirões de limpeza de praias e florestas, e anúncios de políticas públicas voltadas ao descarte e consumo responsável do plástico. São iniciativas importantes para iniciar a preservação ambiental do planeta.