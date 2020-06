O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis.

Nesta semana, em meio à pandemia da Covid-19, a data passou quase que esquecida.

Mas, mesmo com as limitações que a pandemia do novo coronavírus impôs para a população, os trabalhos de apoio ao meio ambiente continuam sendo realizados.

Não há dúvida de que a preservação é importante também para a sobrevivência humana.

Em Suzano, segundo a Secretaria que cuida do assunto, a pandemia não tirou o foco da administração municipal para as causas ambientais, o que está entre as prioridades da gestão.

A Secretaria de Meio Ambiente vem adaptando as condições da pandemia e busca viabilizar projetos e iniciativas que beneficiam não apenas “o presente, mas nosso futuro com preservação e sustentabilidade".

A pasta de Meio Ambiente da cidade informou que apesar do distanciamento social e da quarentena, atividades realizadas pelas equipes técnica, administrativa e de fiscalização continuam atuantes no município, entretanto se adaptando as demandas de cada setor

De acordo com a pasta, apenas trabalhos que dependem de ação direta com a comunidade precisaram ser adiados e sofreram atrasos nas entregas devido à pandemia.

É importante preservar a natureza. Preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele. Para celebrar o esforço em proteger os recursos naturais. Os seres humanos só conseguem sobreviver graças à natureza.

Em Suzano, conforme reportagem do DS na edição de ontem, a secretaria busca maneiras de realizar audiências virtuais para dar prosseguimento às ações durante a quarentena, respeitando o período de isolamento social.

O objetivo é não paralisar o atendimento e planejamento da pasta que cuida do setor.

Uma das formas que a administração encontrou para não paralisar atividades na área, foi adotar ao revezamento de funcionários e o teletrabalho. A mudança não foi adotada pelos setores de fiscalização ambiental e de bem-estar animal, que continuam atuando externamente na cidade.

Proteger a natureza não é só cuidar da Mata Atlântica, mas sim preservar cada lugar por onde passamos e cada ser vivo que encontramos pelo caminho.