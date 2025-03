Melhorias das vias públicas

Uma das reivindicações da população de Suzano é a melhorias ruas da cidade.

Nesta semana, o trabalho da Prefeitura foi divulgado com os serviços realizados nos bairros.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana informou, por exemplo, que contemplou 157 vias públicas de 56 bairros com trabalhos de melhoria durante o mês de janeiro.

Os números integram o balanço mensal divulgado pela pasta e envolvem principalmente o reforço da sinalização horizontal e vertical e manutenção da malha viária.

De acordo com a secretaria, no total, Suzano ganhou 59 novos redutores de velocidade, 77 faixas de pedestres, 406 placas de sinalização vertical e quatro rampas de acessibilidade, garantindo melhores condições de mobilidade para toda a população. Além disso, foi instalado um novo abrigo em ponto de ônibus, reforçando a infraestrutura do transporte público.

A pavimentação bem feita desempenha um papel crucial no desenvolvimento urbano, sendo um dos elementos fundamentais para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. Mais do que simplesmente proporcionar uma superfície lisa para a circulação de veículos e pedestres.

Em Suzano, o balanço, divulgado nesta semana, também aponta a demarcação de 20 vagas especiais de estacionamento para pessoas com deficiência e duas para idosos.

Outra ação de destaque foi a Operação “Tapa-Buraco”, que beneficiou 55 vias em 30 bairros, utilizando um total de 193,05 toneladas de massa asfáltica. Entre os bairros atendidos estão centro, Vila Ipelândia, Cidade Miguel Badra, Cidade Cruzeiro do Sul, Jardim Colorado, Jardim Maitê, Vila Amorim e Jardim Alterópolis. A iniciativa visa melhorar as condições das vias, garantindo mais segurança para condutores e pedestres.

É importante que a Prefeitura tenha objetivo de garantir um trânsito mais seguro e organizado, promovendo melhorias constantes na infraestrutura da cidade.

As ações realizadas em janeiro refletem um compromisso com a modernização e manutenção das vias, buscando tornar o trânsito mais fluido e seguro.

A Prefeitura de Suzano informou que a atuação foi intensificada também no retorno às aulas.

A pavimentação adequada das vias urbanas viabiliza a circulação eficiente de veículos, melhorando a mobilidade da população. Além disso, ela garante acessibilidade a todos os cidadãos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida. Ruas pavimentadas facilitam o deslocamento de pedestres, ciclistas e cadeirantes, contribuindo para uma cidade mais inclusiva.