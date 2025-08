O Passe Livre Estudantil é um benefício que garante a isenção ou desconto na tarifa de transporte público para estudantes, permitindo que eles se desloquem para suas instituições de ensino sem custo ou com custo reduzido. Geralmente, esse benefício é concedido a estudantes de baixa renda, mas pode variar de acordo com a legislação de cada município ou estado.

Em Suzano, o programa funciona e beneficia os estudantes.

Nesta semana, a Secretaria de Educação de Suzano registrou 1.925 solicitações para inscrição e recadastramento no Programa Passe Livre Estudantil em um mês, desde que o novo período foi aberto neste segundo semestre de 2025, em 1º de julho. Os interessados em garantir a gratuidade no transporte para as instituições de ensino devem acessar o link suzano.sp.gov.br/web/passe-livre até 30 de setembro.

Todas as etapas indicadas nesta plataforma devem ser seguidas, para que a pasta possa avaliar se todos os requisitos foram preenchidos corretamente. Até o momento, do total de acessos ao site da Prefeitura de Suzano, 1.370 foram feitos por alunos que buscam o recadastramento no programa e 555 eram relacionados a novos pedidos.

Por todo o País, o benefício, geralmente, é destinado a estudantes que comprovem baixa renda familiar.

Alguns municípios oferecem o benefício para estudantes de escolas públicas e particulares, enquanto outros podem restringir a escolas públicas ou a bolsas de estudo em escolas particulares.

Em Suzano, para que o processo seja concluído da maneira correta, assim que o acesso for feito no link citado, o estudante deve clicar no botão vermelho identificado como “Inscrições/Consultas: 2º Semestre de 2025” e preencher os dados pessoais e escolares: nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone, instituição de ensino, carga horária, curso e linha de ônibus utilizada.

Após o preenchimento, o sistema gera um formulário que precisa ser impresso e levado à instituição de ensino para validação. O benefício será concedido somente após a análise e a aprovação da documentação digitalizada, conforme cronograma disponível no site. Todo o processo pode ser acompanhado on-line pelo estudante. Para apoiar os interessados, o portal também oferece uma seção de “Dúvidas Frequentes”, além de vídeo tutorial e cronograma completo com as etapas do processo.

O programa, executado em parceria com a empresa Radial Mais Transporte, tem como objetivo garantir a gratuidade no transporte público municipal para estudantes de baixa renda, promovendo inclusão e permanência escolar.