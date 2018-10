Melhorias no trânsito

O trânsito tem sido um dos principais problemas para quem almeja qualidade de vida nas grandes cidades do Brasil.

As cidades da região também procuram pela melhora do trânsito no projeto de mobilidade urbana.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que um estudo realizado pela Mobility & Environment Arquitetura e Consultoria que deve concluir até o primeiro semestre de 2019 a análise do trânsito de Suzano.

A pesquisa busca entender as complexidades da cidade e servirá como base para Prefeitura definir quais projetos serão incluídos no Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob).

A possibilidade de fechar uma ou duas quadras da Rua General Francisco Glicério não é descartada.

O estudo, orçado em R$ 141.750, foi proposto para entender as necessidades do município, no que se refere à mobilidade urbana. Dados divulgados pelo Detran apontam que a cidade ganhou 18 mil novos veículos nos últimos três anos. Ou seja, seis mil a cada ano, desde 2016. O levantamento se refere aos números computados de julho.

A pesquisa sobre a Mobilidade Urbana de Suzano vai analisar quesitos como acessibilidade para deficientes físicos e visuais; satisfação de passageiros no transporte coletivo; velocidade de trecho de via; contagens de veículos, pedestres e ciclistas; segurança viária; rota de caminhões de carga; estacionamentos; e gestão. Assim que concluído, o estudo será apresentado à Prefeitura.

Nã há dúvidas de que o trânsito está cada vez mais caótico no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a frota de carros cresceu mais que o número de habitantes do país. Enquanto a população cresceu 12,3% entre 2000 e 2010, o número de veículos aumentou em 22% no mesmo período.

Estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que em São Paulo, por exemplo, os prejuízos causados pelo tempo produtivo perdido em congestionamentos fique em torno de R$ 40 bilhões por ano.

Essa não é uma realidade somente brasileira.

De acordo com as Nações Unidas, em 2009, pela primeira vez na história da humanidade, o número de pessoas vivendo em cidades ultrapassou a população rural na escala global. Por este motivo, cidades em todo o mundo trabalham para melhorar a mobilidade urbana e investem em projetos e estudos que permitam espaços acessíveis e cada vez mais funcionais.

A preocupação com a mobilidade tem atingido todas as cidades do País. Em Suzano não é diferente.

A intenção da Prefeitura é a de trazer melhoria à malha viária da cidade.

Para isso, os projetos devem ser ampliados na tentativa de garantir maior acesso e fluidez no trânsito local.