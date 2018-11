Menos assessores

No momento crítico na economia em que o País tenta ajustar suas contas públicas, os municípios das cidades da região vêm tomando medidas para conter gastos.

E essas medidas passam pelo corte de funcionários comissionados.

O DS vem publicado, ao longo desta semana, reportagens sobre o corte de assessores na Câmara de Suzano e também a exclusão do uso de carros oficiais por parte dos vereadores.

A medida pode, em princípio, desagradar algum integrante do Poder Legislativo, mas será necessário tomar uma medida extrema diante da situação. Os números da economia são significativos. No entanto, causam polêmica.

O DS trouxe, na semana passada, reportagem mostrando que somados aos números de Suzano que exonerou 19 assessores parlamentares, as câmaras municipais da região cortaram 73 comissionados dos gabinetes dos vereadores, sendo 38 em Itaquaquecetuba e 16 em Poá.

A diminuição se deu por conta da desproporção entre cargos comissionados e efetivos e a exigência do nível universitário para atuar na função.

Com isso, as câmaras foram orientadas a extinguir os cargos para regularizar a situação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Em Suzano, dos cinco assessores por gabinete, agora só quatro exercem a função.

De acordo com o presidente da Câmara, houve redução de R$ 942 mil na folha de pagamentos anual.

Em Poá, de três profissionais, só dois assessoram um gabinete, sendo um chefe e um assessor parlamentar.

Houve uma redução anual por volta de R$ 740 mil na folha de pagamento, segundo o Chefe de Contabilidade da Câmara.

Os gabinetes de Itaquá, antes com cinco assessores, passaram a contar com três, desde 2 de agosto de 2017.

A Câmara ainda conta com um concurso em andamento, para os cargos de Auxiliar Administrativo (4 vagas), Contador (1), Controlador Interno (1), Jornalista (1), Oficial Administrativo (2), Procurador Jurídico (1), Recepcionista (1), Servente Copeira (4), Técnico em Informática (1), Vigia (3).

A redução de gastos tem sido umas das medidas fundamentais.

Mas o atendimento ao público deve ser mantido com um trabalho efetivo dando as respostas necessárias.