Março é o Mês da História da Mulher.

É comemorado nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália em março, e em outubro no Canadá, começou com um único dia. Segundo historiadores, o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, tem sido celebrado de alguma forma desde 1911.

A data foi oficialmente comemorada pelas Nações Unidas em 1975 e, dois anos depois foi reconhecida de forma oficial pela ONU.

Segundo historiadores, na década de 1970, grupos locais e municípios começaram a celebrar a Semana da História da Mulher. De acordo com o Museu Nacional de História da Mulher, baseado na Virgínia, uma das celebrações mais notáveis foi organizada em Santa Rosa, na Califórnia, pela Força-Tarefa de Educação da Comissão do Condado de Sonoma sobre o Status das Mulheres, em 1978.

No Brasil também é feita a comemoração. Nas cidades da região ha´ programação específica para a data.

A Prefeitura de Suzano, por exemplo, promoverá uma programação especial para o Mês da Mulher com diversas atividades gratuitas voltadas ao bem-estar, empoderamento e reconhecimento do papel das mulheres na sociedade ao longo do mês de março. Durante todo o período, serão realizadas ações contemplando diferentes públicos e faixas etárias.

Na saúde, as unidades do município realizarão coletas de papanicolau sem necessidade de agendamento durante os dias úteis. Além disso, o “Dia D” especial ocorrerá no próximo sábado, 8 de março, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, na Clínica da Mulher (rua Kazuo Kajiwara, 91 – Parque Santa Rosa) com oferecimento de exames como papanicolau, mamografia, orientação sobre dengue, auriculoterapia, orientação sobre a violência contra mulher, entre outros serviços que serão ofertados no dia.

Uma segunda edição do “Dia D” está prevista para o dia 22 (sábado) na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Fátima (rua Nicácio da Silva Bastos, 75 – Parque Buenos Aires) e na Clínica da Família (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista), com atendimentos das 8 às 16 horas.

Outro destaque será o inédito fórum de “Fortalecimento e Defesa das Mulheres”, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade. Enfim serão muitos eventos programados para a data.