Mil pontos de sinalização

A sinalização de trânsito tem várias funções. Entre elas estão organizar a circulação de veículos; melhorar a movimentação de pedestres; regulamentar a velocidade em locais próximos às escolas e outros lugares públicos; permitir que o motorista identifique sua localização; e, claro, evitar acidentes.

Dessa forma, seguir as sinalizações horizontais e verticais é essencial para a segurança no trânsito. Além disso, seguindo estes sinais, os condutores irão evitar multas e punições direcionadas ao descumprimento dessas normas.

Melhorar a sinalização sempre é uma tarefa importante, um desafio para os municípios.

Nesta semana, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano garantiu melhorias em 1.010 pontos de sinalização da cidade neste terceiro trimestre do ano, que somam dados dos meses de julho, agosto e setembro.

O balanço da pasta revela que nesse período houve a maior quantidade de ações relacionadas a esta atividade, que vem registrando aumento progressivo de serviços desde o início do ano, contabilizando 654 intervenções entre janeiro e março e 882 entre abril e junho, uma elevação de 54,4% e 14,5% respectivamente.

As placas de sinalização e os sinais de trânsito são essenciais para a organização do tráfego e para a direção defensiva. Daí a importância da manutenção desses equipamentos.

Fundamentais para garantir uma circulação ordenada nas cidades e estradas, as placas estão em todos os lugares onde há grande circulação de veículos no Brasil.

Os números de Suzano mostram também que no terceiro trimestre foi alcançado o recorde do ano em revitalizações de faixas de pedestre (132) com o trabalho promovido em agosto e o maior número de instalações de placas de sinalização (191), com as atividades desenvolvidas ao longo de julho. Afora as ações ligadas à sinalização, ainda houve melhoria em 25 abrigos de ônibus em setembro, que também representa a maior marca em 2023.

Somados os meses de julho, agosto e setembro, o balanço da pasta de Transporte aponta 136 reparos em lombadas, 282 serviços de reforço na pintura das faixas de pedestre, a colocação de 487 placas de sinalização e outras 79 para identificação de ruas e praças. Ainda foram promovidas intervenções em 26 áreas de acessibilidade.

O terceiro trimestre também registrou o maior número de ruas contempladas em um único mês. Foram implementados serviços ligados à sinalização, tanto horizontal, quanto vertical.