O Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) é um programa de habitação federal do Brasil criado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em março de 2009. Neste ano, a iniciativa busca ampliar o atendimento aos municípios. Suzano recebeu novos empreendimentos do programa.

Sob gestão do Ministério das Cidades, o programa oferece subsídio e taxa de juros abaixo do mercado para facilitar a aquisição de moradias populares e conjuntos habitacionais na cidade ou no campo até um determinado valor.

Para serem atendidas pelo MCMV, as famílias selecionadas precisam preencher alguns requisitos sociais e de renda, além de não possuir imóvel em seu nome.

Em 14 de fevereiro de 2023, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a retomada do programa, com a entrega de 2.745 unidades habitacionais. O Minha Casa, Minha Vida tem como meta contratar, até 2026, dois milhões de moradias. Outras novidades do Minha Casa, Minha Vida são a ampliação da inclusão da locação social, a possibilidade de aquisição de moradia urbana usada e a inclusão de famílias em situação de rua no programa. Os novos empreendimentos estarão mais próximos a comércio, serviços e equipamentos públicos, e com melhor infraestrutura no entorno.

Em Suzano, foram entregues as chaves dos apartamentos das 300 famílias contempladas para o bloco B do Residencial Suzano II, do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

A entrega das chaves para os novos moradores põe fim a uma intensa luta travada pelo Executivo suzanense para a finalização da obra, iniciada em 2015 e que foi paralisada com mais de 90% de conclusão por conta da saída da empresa responsável pela execução. Desde que foram contempladas, em 2009, com a inscrição do projeto junto ao “Minha Casa, Minha Vida”, as famílias conviveram com a incerteza sobre se o condomínio seria ou não entregue. Após a empresa deixar o projeto, o local chegou a ser invadido e um processo de reintegração de posse precisou ser realizado, em 2017, para manter vivo o sonho da casa própria.