Mobilização contra a dengue

O Estado se mobiliza contra a dengue e reforça a ação para os municípios.

Nesta semana, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informou que vai realizar, neste sábado (8/11), o Dia D de Mobilização Estadual contra a Dengue, para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti em todo o estado.

Até esta quarta-feira (5), foram registrados mais de 3 milhões de casos e 1.102 óbitos por dengue nos municípios paulistas.

Além das ações de mobilização promovida pelas vigilâncias epidemiológicas estadual e municipais, será realizada, de 10 a 14 de novembro, uma semana de intensificação das atividades educativas, e também em relação nos aos controle do vetor, nos 645 municípios paulistas, com foco em ações comunitárias e informativas.

As recomendações às equipes de saúde são voltadas à eliminação de criadouros, mutirões de limpeza, visitas domiciliares, palestras em escolas e unidades de saúde, além da distribuição de materiais educativos.

O objetivo do Governo de São Paulo é antecipar e alertar a população sobre o risco de transmissão da doença, especialmente, diante das mudanças climáticas, como o aumento da temperatura, da umidade e das chuvas, que favorecem a proliferação do mosquito e a expansão das arboviroses para novas áreas.

O Estado afirma que é fundamental mobilizar a sociedade e os municípios neste Dia D.

O combate aos criadouros do mosquito exige a união de todos, o que contribui diretamente para a redução dos casos da doença.

Os dados de registro da dengue no Estado são atualizados diariamente e podem ser acompanhados no Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES) da SES-SP: https://nies.saude.sp.gov.br/ses/publico/dengue.

O Instituto Butantan desenvolve a Butantan-DV, a primeira vacina de dose única contra a dengue do mundo, que coloca São Paulo e o Brasil na vanguarda.

O imunizante contra os quatro sorotipos de dengue teve seus dados de segurança e eficácia divulgados no New England Journal of Medicine, que mostraram 79,6% de eficácia geral para prevenir casos de dengue sintomática aos dois anos de acompanhamento.