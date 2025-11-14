Mobilização contra a dengue

O combate à dengue se concentra em eliminar o mosquito Aedes aegypti, o que é feito ao eliminar criadouros, como água parada em recipientes. As principais ações incluem virar garrafas, tampar caixas d'água e lixeiras, colocar areia nos pratos de vasos de plantas, manter calhas limpas e, se possível, usar telas em janelas. A prevenção também envolve descartar corretamente o lixo e cobrir objetos que possam acumular água da chuva.

As cidades da região estão se mobilizando, conforme tem mostrado o DS em reportagens sobre o tema.

Nesta semana, a Divisão de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Suzano deu a uma mobilização especial de combate à dengue em diversos bairros. A ação tem como foco intensificar as atividades de prevenção em regiões vistas pelo setor como importantes para receber esse serviço no momento.

A iniciativa conta com apoio das equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), que estão realizando visitas casa a casa e promovendo uma série de minipalestras em postos de saúde e estabelecimentos comerciais.

Nesta primeira etapa, as equipes concentram esforços nos bairros Vila Amorim e Cidade Miguel Badra (Baixo), onde o trabalho de intensificação está sendo feito de forma conjunta pelos profissionais da Zoonoses e pelos ACSs.

O DS mostrou que as ações incluem a vistoria de quintais, orientações sobre a eliminação de criadouros e distribuição de material informativo.

O objetivo é orientar a população e eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A partir de quarta-feira (12/11), a mobilização se estende a outras regiões da cidade, com uma programação especial de palestras educativas em unidades básicas de saúde e locais de grande circulação, como supermercados e centros de compras. As atividades estão previstas para ocorrer até sexta-feira (14/11), conforme determina cronograma preparado pela equipe técnica.

Durante as minipalestras, os agentes abordam temas como sintomas da dengue, importância do diagnóstico precoce, cuidados em casa e eliminação de criadouros.

Também há orientações sobre o descarte correto de lixo e o uso adequado de recipientes que possam acumular água.

Além do trabalho educativo, os agentes também estão monitorando os índices de infestação e recolhendo amostras para análise. As visitas domiciliares buscam identificar possíveis pontos críticos e eliminar de imediato qualquer foco encontrado. As equipes estão devidamente uniformizadas e identificadas, garantindo segurança e transparência nas abordagens.

Não há dúvida que o combate ao mosquito é uma prioridade permanente. Essa mobilização especial é mais um reforço na estratégia que já vem sendo executada ao longo do ano, conforme a Prefeitura de Suzano.