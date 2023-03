Mogi-Bertioga e enchentes

Nesta semana, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) prometeu antecipar a liberação parcial da pista da Rodovia Mogi-Bertioga, no quilômetro 82 atingida pela chuva.

O DS trouxe reportagem e mostrou que a pista deve ter sua liberação parcial antecipa para o fim deste mês.

A previsão inicial era de dois meses, mas o governador do Estado disse que as obras estão avançadas e a liberação deve ocorrer até o fim de março.

Ontem, ele retornou ao Alto Tietê, desta vez em Itaquaquecetuba para acompanhar a situação das famílias da Vila Maria Augusta, atingidas pelas chuvas.

O DS traz, na edição de hoje, o anúncio feito por ele como a construção de apartamentos e o desassoreamento do Rio Tietê.

O fato é que as chuvas atingem de forma direta as cidades da região. Há desabrigados e desalojados.

Sobre a Mogi-Bertioga, por exemplo, o governador disse que estima que no final do mês de março poderá liberar a rodovia.

A expectativa é restabelecer o fluxo parcialmente antes do previsto.

O governador também anunciou que os trabalhos de drenagem foram finalizados.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, o investimento previsto é de R$ 9,4 milhões.

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) sofreu com rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão.

Caso necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150).

Devido a uma queda de barreira no km 174+500 da SP-055, na Praia do Juqueí, o acesso a uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juqueí.

A situação das enchentes preocupa as cidades da região.

Há mais de 150 áreas de risco nas cidades da região, que são monitoradas pelas prefeituras por meio da Defesa Civil.

No caso de Itaquá, o problema maior é o represamento das águas do Rio Tietê. Acabam alagando o bairro da Vila Maria Augusta.

A expectativa é de que em parceria com o Governo do Estado, os municípios possam garantir proteção aos moradores.

Os prejuízos foram grandes na região da proximidade do Rio Tietê com famílias perdendo seus objetos e também deixando suas residências.