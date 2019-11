Monitoramento 24 horas

O DS trouxe, na edição de ontem, reportagem mostrando que a Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano promoveu em outubro uma série de ações com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) para a manutenção da ordem pública por meio da Central de Segurança Integrada (CSI). Foram ocorrências como vandalismo, uso e tráfico de drogas, tentativa de suicídio, acidentes de trânsito, entre outras.

A unidade, que foi inaugurada em maio deste ano, conta hoje com 76 câmeras de monitoramento instaladas em todas as regiões da cidade. O principal objetivo é auxiliar na identificação e no acompanhamento dos casos que venham a acontecer em prédios públicos, ruas, avenidas, praças, pontos de comércio e outros locais de aglomeração de pessoas.

Não há dúvida de que o uso da tecnologia tem um importante papel para vigiar e prevenir.

Está presente em todas as situações ao mesmo tempo, inclusive em ambientes escuros e/ou noturnos.

Em Suzano, na última quinzena de outubro, mais de 20 ocorrências tiveram intervenção direta da CSI. Uma delas foi registrada na noite de 16 de outubro (quarta-feira). Um grupo de jovens promovia atos contra o patrimônio público e privado na Praça dos Expedicionários, no Centro. A partir das câmeras instaladas no local, foi possível acionar equipes da GCM, que compareceram ao local e recolheram os envolvidos para averiguação.

Já no dia seguinte (17/10), quatro indivíduos foram flagrados na Praça João Pessoa, também no Centro, consumindo entorpecentes. Foi possível acionar uma viatura da Polícia Militar. Embora os acusados tenham tentado deixar o local, as imagens mostraram a direção para onde foram e eles acabaram sendo encontrados em um estabelecimento comercial na rua Dr. Felício de Camargo, a poucos metros dali.

Aumentar a segurança nas cidades é sempre um desafio das cidades. No Alto Tietê, praticamente todas os municípios contam com câmeras de monitoramento para garantir a melhor sensação de segurança.

Mais do que atuar na prevenção à violência, o trabalho da CSI também está na proteção da integridade física da população.

Em Suzano, o trabalho conjunto desenvolvido na CSI nos últimos meses vem se revelando positivo.