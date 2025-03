Moradias do 'Casa Paulista'

Cidades do Alto Tietê têm desafio de atender famílias que precisam de moradia popular. Desta forma, as parcerias com os governos federal e estadual sempre é importante.

Há um trabalho reforçado de regularização fundiária. Esta, aliás, é outra frente dentro das secretarias de habitação.

Em Suzano, a parceria com o Estado resultou, na semana passada, na entrega de 416 moradia do Residencial Villa Veneto, localizado na rua Mitsuharu Matsushita, 324, no bairro Chácara Estância Paulista.

O programa é pelo programa ‘Casa Paulista’ do Estado. A proposta é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) que reúne um rol de ações e serviços da Pasta e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

O objetivo é facilitar o entendimento da população em relação aos programas e atendimentos habitacionais realizados pelo Governo SP, além de promover a cidadania e o acesso à moradias dignas para famílias de baixa renda.

Em Suzano, os apartamentos foram viabilizados por meio da modalidade Carta de Crédito Associativo (CCA), e construídos pela Construtora Tenda. Com esse modelo, os beneficiários pagarão apenas 20% da renda familiar por mês, com prazo de financiamento de até 30 anos. Segundo o governo estadual, os recursos utilizados são provenientes do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS), garantindo subsídios e juros zero para os moradores.

O investimento total na construção do residencial foi de R$ 74,9 milhões. Os apartamentos são destinados a famílias com renda de até três salários mínimos, sendo que 146 unidades foram indicadas pela Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa e que tenham a habilitação devidamente aprovada pela Caixa Econômica Federal, responsável por conceder o financiamento habitacional das moradias.