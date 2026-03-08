Mulheres: 51% da população

O Dia Internacional da Mulher (8 de março) é crucial para celebrar conquistas sociais, políticas e econômicas femininas, além de mobilizar a luta por igualdade de gênero, melhores condições de trabalho e o fim da violência. Oficializado pela ONU em 1975, a data conscientiza sobre a necessidade de eliminar desigualdades estruturais.

Só para se ter uma ideia, as mulheres já são maioria no estado de São Paulo. Dados da Fundação Seade revelam que, em 2024, data do último levantamento, as mulheres representavam 51% da população paulista, um total de 23,2 milhões de pessoas, enquanto os homens correspondiam a 49%.

A evolução histórica mostra mudanças significativas observadas no período de 1940 a 2024. Entre 1940 e 1970, a população masculina predominava no estado. Em 1980, essa relação entre os sexos atingiu o equilíbrio (100,01%). A partir de então, o número de mulheres passou a superar o de homens gradualmente, ampliando essa diferença até os dias atuais.

Entre os menores de 15 anos, sempre houve menos mulheres do que homens, principalmente em razão do maior número de nascimentos masculinos. No grupo de 15 a 59 anos, as mulheres passaram a superar numericamente os homens a partir de 1991.

Já entre as pessoas de 60 anos ou mais, a predominância feminina é observada desde 1970 (106,4 mulheres para cada 100 homens) e se intensifica ao longo do tempo. Em 2024, essa relação passou para 132,5 mulheres por 100 homens, indicando uma maior longevidade feminina.

Em 2024, todas as regiões administrativas do estado passaram a registrar maioria feminina, embora as RAs de Itapeva e Registro permanecessem mais próximas do equilíbrio.

Entre 1991 e 2024, o crescimento da participação feminina foi mais expressivo nas regiões administrativas de Ribeirão Preto, Franca, Campinas, São José dos Campos e Santos, além da região metropolitana de São Paulo, incluindo as cidades do Alto Tietê.