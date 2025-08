O Diário de Suzano realizou, na manhã desta terça-feira (5), a entrega da premiação do Projeto “Mulheres Que Brilham”.

Uma iniciativa importante do jornal que busca valorizar, reconhecer e prestigiar o trabalho das mulheres de Suzano e do Alto Tietê. Elas se destacaram em suas funções e ofícios contribuindo diretamente com a sociedade.

As ações e iniciativas das 29 homenageadas trazem um incentivo importante para outras mulheres. O destaque em suas funções, o trabalho em prol da sociedade, motiva e traz ânimo para que novas iniciativas venham surgir.

E o Diário de Suzano reconhece o trabalho. Por meio do projeto, traz o reconhecimento e, ao mesmo tempo, mostra a história de superação, de trabalho e vitória dessas mulheres ao longo dos anos. São histórias impactantes, de superação, esforço e de empoderamento que ficarão marcadas na história.

Todo o esforço dessas mulheres é retribuído pelo reconhecimento que elas conseguem perante a sociedade e a entrega do prêmio traz um simbolismo importante.

Se buscarmos o contexto e a história, a luta das mulheres por equidade e respeito na sociedade data de séculos atrás.

O papel da mulher na sociedade passa por ser a protagonista da sua vida e escolher qual caminho trilhar.

As mulheres são a maioria da população brasileira (51,8%), segundo o IBGE. São elas também que comandam os domicílios no País (IPEA, 2018). Ainda assim, enfrentam diferentes cenários de desigualdade, seja na divisão de tarefas domésticas, nos salários no mercado de trabalho ou até no acúmulo de jornadas.

O envolvimento da mulher em todas as esferas da vida social, econômica e cultural é essencial para a riqueza de perspectivas e inovações.

A mulher desempenha uma importância vital no mercado de trabalho, impulsionando o crescimento econômico.

A mulher esteve presa aos papéis tradicionais de gênero até que o feminismo promoveu uma crescente consciência e organização entre as mulheres.

A representação feminina na sociedade ainda pode melhorar muito nos cargos de maior peso, prestígio e que tomam as decisões mais importantes na sociedade.

Desta forma, por toda a importância da mulher na sociedade e o trabalho especial que fazem, em meio às dificuldades, é sempre importante prestar homenagens, lembrar que elas podem tudo.

O Diário de Suzano faz sua parte na contribuição desse reconhecimento e espera que a iniciativa possa ecoar na sociedade com reforço ao respeito, à abertura de oportunidades e prestígio a elas que se destacam todos os dias por meio de suas iniciativas.