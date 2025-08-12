As multas de trânsito são um tema delicado no meio da população. A maioria odeia e critica ao ver um novo radar sendo instalado.

Levantamento divulgado pelo Diário de Suzano nos último domingo apontou que o Alto Tietê tem 259.428 Autos de Infração de Trânsito (AITs) processados entre janeiro e junho deste ano. As arrecadações ultrapassam os R$ 16,8 milhões. Os dados são das prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Arujá.

Segundo as administrações municipais, as principais infrações são transitar em velocidade superior à máxima permitida, estacionamento irregular e não utilizar cinto de segurança.

Na cidade de Suzano, a prefeitura informou que foram aplicadas 95.256 multas no primeiro semestre do ano. As autuações estão sujeitas a nulidades, recursos administrativos e judiciais.

Mas afinal, como é o maior correto aplicação de multas? Sim, e também é compreensível a queixa dos motoristas.

Do lado da administração pública, as multas não são um “jeito de aumentar a arrecadação”, mas sim de garantir a segurança viária. Vale lembrar que as ruas não são apenas para os carros, mas para motociclistas, ciclistas e, principalmente, pedestres.

No levantamento, Mogi se destaca com 100.110 autuações no período. Segundo a administração municipal, foram arrecadados R$ 11.832.552,71 com as multas aplicadas.

No município ferrazense foram aplicadas 24.574 multas de trânsito nas vias municipais. De janeiro a junho foram arrecadados R$ 3.819.895,48.

Agora, o lado da população também é compreensível, uma vez que uma multa alta pode acabar pesando nas contas do mês. Mas infelizmente, a segurança viária só é respeitada quando pesa no bolso. Pois nessas situações, o motoristas repensa antes de fazer uma ultrapassagem perigosa, estacionar errado, entrar na contramão e, o mais comum, correr.

As leis de trânsito estão aí para isso, e sem as multas, respeitá-las ficaria mais difícil.