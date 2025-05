Municípios sustentáveis

As cidades sustentáveis são importantes para o meio ambiente, para a economia e para a sociedade. São cidades que têm um baixo impacto ambiental, que são economicamente viáveis e que oferecem boas condições de vida às pessoas.

Segundo especialistas, elas têm um baixo impacto ambiental porque utilizam recursos naturais de forma eficiente e também reduzem o lixo, a poluição do ar e da água e o consumo de energia. As cidades sustentáveis são economicamente viáveis porque têm um bom planejamento urbano, utilizam tecnologias limpas e atraem investimentos. Elas oferecem boas condições de vida às pessoas porque têm transporte público eficiente, espaços verdes, educação de qualidade e serviços públicos adequados.

Em São Paulo, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) assinou um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH). O objetivo é promover ações voltadas ao desenvolvimento sustentável em municípios paulistas a partir da gestão de esforços compartilhados entre secretarias.

A parceria vai alinhar políticas estaduais de turismo com diretrizes de desenvolvimento urbano e regional. A proposta é fomentar o crescimento sustentável de cidades, com foco na geração de emprego e renda, melhoria da acessibilidade e valorização de espaços urbanos, segundo o governo estadual.

Com papel estratégico na economia global, o turismo é visto pelo Governo de São Paulo como um importante vetor de desenvolvimento urbano e regional. Por isso, a iniciativa aposta em um modelo de gestão compartilhada entre as secretarias e os municípios, com incentivo à participação de empreendedores e da sociedade civil.