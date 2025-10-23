'Muralha da Segurança'

As câmeras de segurança começam a ser expandidas pelo Estado de São Paulo. Municípios do Alto Tietê podem participar da ampliação do programa.

Nesta semana, o Governo de São Paulo ampliou o alcance do programa, que passou a conectar câmeras municipais e particulares ao banco de dados da Secretaria de Segurança Pública para ajudar no combate ao crime.

O programa Muralha Paulista é uma política pública de controle da mobilidade criminal. Ele integra os sistemas já existentes e devolve as informações, aumentando a chance de prisão de criminosos e recuperação de veículos.

Uma iniciativa importante para garantir a segurança necessária aos moradores das cidades.

Atualmente, o sistema reúne mais de 38 mil câmeras integradas. Elas fazem leituras automáticas de placas de veículos e reconhecimento facial. Os dados são cruzados com as bases da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e geram alertas em tempo real quando um carro roubado, furtado ou um procurado pela Justiça é identificado.

Municípios, empresas e cidadãos podem participar. O cadastro é gratuito e deve ser feito no portal da SSP ou diretamente no site do Muralha Paulista. Basta acessar o site oficial, clicar em “Muralha Paulista” e preencher as informações.

Podem se cadastrar pessoas físicas (CPF) ou jurídicas (CNPJ) que tenham câmeras voltadas para vias públicas. Essas imagens passam a integrar o sistema e ajudam na investigação de crimes.

O programa será ampliado para os 645 municípios paulistas, inclusive os que não possuem câmeras próprias. O Governo do Estado vai realizar uma licitação para locação de equipamentos, garantindo cobertura total.

“Vamos dificultar cada vez mais a vida do criminoso. A partir do ano que vem, teremos um cerco completo contra quem tentar transitar pelo Estado de São Paulo. Ela estará contribuindo com a segurança pública ao permitir que as forças policiais tenham acesso a essas imagens”, afirmou o secretário.

Em setembro, o sistema registrou mais de 4 mil alertas de veículos roubados, furtados e pessoas procuradas.