NAS e o serviço público

Nesta semana, a Secretaria de Administração de Suzano apresentou números importantes de atendimento e projetos que beneficiam também os servidores públicos. Só para se ter uma ideia, a pasta registrou 1,8 mil atendimentos pelo Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) em quatro meses.

As informações foram compartilhadas pela titular da pasta, Cintia Lira, que estava acompanhada do diretor de Recursos Humanos, André Amaral.

A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão de Administração Pública do Legislativo, vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt.

O NAS da Prefeitura de Suzano é voltado aos servidores e tem proporcionado ações de prevenção e cuidado em saúde mental a partir das atividades rotineiras e especiais.

Nesta semana, durante apresentação das atividades, foram anunciadas novas iniciativas. Foram destacados os projetos “Juntas pelo cuidado”, que garantiu a inscrição de 727 servidoras para a realização de exames preventivos nos postos da rede municipal, incluindo papanicolau, ultrassom e mamografia.

Nesta oportunidade, ainda foi citado o projeto “Elas”, desenvolvido em alusão ao mês da mulher, que se propôs a dialogar sobre empoderamento, liderança e autoconfiança.

As novas iniciativas se integram aos projetos já consolidados, como o “A-manhã-ser”, que oferta a prática de Lian Gong e auriculoterapia nas dependências do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa; o “Trocando Ideias”, que fala sobre saúde mental com os funcionários nos espaços de trabalho; o “Amigo Estou Aqui”, que prepara os servidores para a aposentadoria”; e o “Aconchego”, que dá apoio para gestantes e adotantes em licença maternidade.

O reconhecimento e a valorização dos servidores promovem um senso de colaboração e trabalho em equipe, incentivando a troca de ideias e o sentimento que todos são igualmente importantes.

O Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização, em Suano, por exemplo, contabiliza um total de 2.237 classificados.

Todos os projetos de incentivos contribuem de forma direta, com os cuidados em saúde mental e as ações de prevenção à saúde, assim como os segmentos da população, com os concursos e os programas direcionados às pessoas que precisam desse suporte.

O trabalho deve ser mantido para garantir, ao mesmo tempo, o melhor atendimento ao público da cidade.