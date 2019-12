Natal e Ano Novo seguros

É preciso haver segurança para que consumidores tenham condições de irem às compras de Natal e Ano Novo.

Essa época do ano, conforme a própria polícia, é propícia a riscos de roubos e furtos, principalmente.

Por conta disto, todos os anos a polícia realiza um amplo trabalho com ações especiais no sentido de reduzir a onda de crimes nas ruas.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que com o início do programa “Natal Mais Seguro”, o Alto Tietê recebeu 90 soldados da 2ª classe (que ainda estão em treinamento) para intensificar o patrulhamento nos comércios; nessa semana recebeu o seu quinto drone, para compor o programa “Dronepol”.

Outra novidade: a região está próxima de receber novos armamentos, como pistolas, fuzis e ‘armas de choque’.

Além disso, a frota de veículos foi renovada em 40%. Nessa semana chegaram dez novas motos, 12 veículos para ronda escolar e 12 viaturas de rádio patrulha.

É importante que a segurança seja reforçada para garantir também um reforço na economia das cidades.

Com as compras sendo efetivadas, a possibilidade de um aumento na economia é grande.

Conforme reportagem publicada no portal do DS na última segunda-feira (9), a região recebeu 90 soldados, sendo 60 destinados ao 32º batalhão, em Suzano, e outros 30 soldados destinados ao 17º batalhão, em Mogi das Cruzes.

A PM informou também que entre 2018 e em 2019 chegaram 107 novas viaturas, o que permitiu renovar 40% da frota da região.

Os sargentos formados no início de dezembro estão atuando no litoral, na “Operação Verão”. Em fevereiro, 50% deles retornam e serão encaminhados para regiões do Estado, e os outros 50% retornam em março, após o carnaval.

Uma outra novidade é a construção do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep). Deve começar em 2020.

O DS informou com exclusividade na edição do dia 13 de agosto, que a Prefeitura de Mogi encaminhou a planta do Baep para a administração da Polícia Militar.

A informação é de que a administração solicitou alterações na planta, e essas foram atendidas pela Prefeitura de Mogi.

A parte burocrática "deve ser concluída dentro de dois meses". A planta elaborada pela Prefeitura de Mogi será utilizada para a construção de futuros batalhões especiais.

É importante que as novidades na área de segurança possam ser aceleradas para garantir um trabalho, cada vez mais efetivo, tanto por parte da polícia, como em termos de segurança para a sociedade.