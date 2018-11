O DS trouxe reportagem, na edição de ontem, sobre a compra dos Institutos de Nefrologia de Mogi das Cruzes e de Suzano por uma empresa sueca.

A expectativa agora é por uma melhoria substancial no atendimento de pacientes renais.

O DS vem divulgando as dificuldades dos dois institutos. Os recursos repassados ainda não são suficientes. O atendimento vem sendo feito, apesar do problema.

As duas unidades foram compradas pela empresa sueca, Diaverum – uma das líderes globais em cuidados renais.

A ampliação no atendimento tanto no SUS quanto de convênios particulares já está em discussão.

Com isso, os munícipes do Alto Tietê que precisarem de hemodiálise poderão ser atendidos na própria região. Aqueles que já viajam para fora das cidades para realizar o tratamento poderão ser remanejados.

A previsão é de que ainda no primeiro semestre de 2019 tudo esteja pronto e em pleno funcionamento. Até então, a falta de vagas para suprir as necessidades do Alto Tietê era frequente por insuficiência em infraestrutura, mas agora o objetivo da Diaverum é endereçar esses problemas e trazer toda a qualidade e experiência do grupo. Hoje a Diaverum também opera duas unidades em Aracaju (SE) e outra em Guarulhos (SP). Na América Latina, atua com 61 clínicas, sendo 12 no Chile, nove no Uruguai e 35 na Argentina – país que conta ainda com o Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad (ITAC), referência mundial em transplante de rim, fígado e pâncreas.

A expectativa é de uma resposta cada vez mais efetiva e eficaz para o atendimento público dos pacientes.

A aquisição dos Institutos de Nefrologia de Mogi das Cruzes e de Suzano feita pela Diaverum vai permitir a ampliação do número de pacientes atendidos nas clínicas, além do aprimoramento dos processos do cuidado centrado no paciente.

É importante que as aquisições tragam crescimento e aperfeiçoamento da assistência ao cuidado da Doença Renal Crônica no Brasil.

A missão é melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Nesse momento, o foco da companhia é a integração das novas clínicas a Diaverum.

As aquisições do Institutos de Nefrologia de Mogi e de Suzano representam o início de uma grande parceria, que permitirá melhor prestação de cuidados para nossos pacientes e contribuições para melhorias na consolidação da Diaverum no Brasil, garante a Diaverum.

A Diaverum é uma provedora global de cuidados renais com foco no paciente. A empresa é líder em saúde de primeira classe, educação de última geração e pesquisa centrada no paciente, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida para pacientes com insuficiência renal. Por isso, a expectativa é muito positiva em torno dos novos rumos para os institutos de nefrologia.