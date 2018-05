Nível de contratações

O DS divulga, na edição de hoje, novos dados sobre a geração de empregos no Alto Tietê.

A reportagem vai mostrar que o nível de emprego industrial segue em alta na região e fechou o mês de abril com variação positiva de 1,07%, o que significou um aumento de aproximadamente 700 postos de trabalho - 300 a mais do total criado em março, como revela a pesquisa divulgada ontem pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

A notícia é importante e positiva porque mostra uma recuperação importante na abertura de novos postos de trabalho.

A geração de empregos está diretamente ligada à melhora da economia de uma cidade, região, Estado ou País.

A movimentação do dinheiro acaba garantindo um maior consumo. A moeda circula.

Ampliar políticas de capacitação profissional e de geração de emprego são desafios para países com programas avançados de transferência de renda como o Brasil.

A criação de empregos é um desafio para todos os países e, no Brasil, mais do que nunca é necessário.

Na Alemanha, onde a taxa de desemprego era cerca de 9% há uma década, existe iniciativa do governo de estimular vagas temporárias, mas garantindo a rede de proteção ao trabalhador.

No ano, Alto Tietê contabiliza uma alta de 5,58% no nível de emprego industrial.

Desde o ano passado, após dois anos sem trégua nos cortes mensais de vagas, a indústria brasileira voltou a gerar empregos.

O setor liderou a criação de vagas entre junho e agosto – o que é visto pelos economistas como um sinal concreto de que a recuperação econômica está se refletindo no mercado de trabalho.

Concretamente, há uma retomada da economia, que começou com a inflação caindo e, com isso, o salário real aumentou, gerando demanda por serviços e depois no comércio e, por último, na indústria.

É importante que essa melhora prossiga, garantindo mais abertura de postos de trabalho para o reforço na economia da região.

Os números divulgados para o Alto Tietê vão servir também para que estratégias de novos projetos possam ser desenvolvidos.