O País sofreu nesta terça-feira (15) um ‘apagão’ com transtornos em todas as regiões.

Houve problemas por toda parte. Os relatos vão de hospitais com serviço comprometido até queixas quanto a semáforos apagados e dificuldade no transporte público.

Na tarde desta terça-feira (15), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que 6 horas depois do início da interrupção de energia em grande parte do País, a maior parte dos 16 mil megawatts (MW) que haviam sido interrompidos por volta das 8h30 da manhã desta terça-feira (15) já foi restabelecida.

De acordo com a ONS, ao todo foram recompostos 13,5 MW, até as 12h25.

As regiões Norte e Nordeste são as que ainda não estão com toda a carga recomposta, com 55% e 81% respectivamente.

Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a carga foi recomposta integralmente, assim como em todas as capitais.

Segundo o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a resposta do Ministério de Minas e Energia foi rápida e efetiva.

“Eu fiquei sabendo logo em seguida, às 8h30 da manhã, e as providências foram tomadas rapidamente”, disse.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que estava no Paraguai em agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retornou ao Brasil para acompanhar de perto, na sala de situação, a recomposição da carga de energia do país.

Alexandre Silveira detalhou o andamento da apuração sobre o problema e o trabalho de restabelecimento dos serviços, em entrevista realizada no período da tarde desta terça-feira, no Ministério de Minas e Energia.

Em São Paulo, um dos serviços mais afetados foi o Metrô, que teve cinco linhas prejudicadas, embora residências também tenham ficado sem energia. A Linha 4-Amarela operou, entre 8h30 e 9h25, com velocidade reduzida e maior tempo de intervalo entre as estações. A ocorrência resultou em plataformas cheias de passageiros à espera do transporte.

De acordo com a ViaQuatro, os passageiros foram orientados por avisos sonoros e por agentes de atendimento e segurança (AAS) nos trens e estações.

No fim da manhã, a operação na linha já se encontrava normalizada. A situação também foi normalizada em outras linhas que apresentaram falha na iluminação pela manhã.

O DS entrou em contato com a EDP, concessionária de energia elétrica no Alto Tietê, que também confirmou problemas nas cidades da região.

Tudo, no entanto, foi normalizado.