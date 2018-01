A tecnologia do transporte para motoristas e veículos de transporte por aplicativo chegou em praticamente todo o mundo muito rapidamente.

Mas, as polêmicas ainda persistem nas cidades do Estado de São Paulo, sobretudo por conta de regras, muitas vezes, não muito claras para seu funcionamento.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, as novas normas para motoristas e veículos de transporte por aplicativo começam a valer a partir de amanhã.

É importante que o Alto Tietê também fique atento porque as normas podem servir de “espelho” para o andamento do serviço na região.

Na Capital, motoristas têm reclamado da dificuldade para atender a todas as exigências impostas, em especial o novo curso obrigatório, que prevê 4 horas de aulas presenciais e 12 horas a distância - e já falam em uma manifestação.

A Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo contesta as alegações, e diz que as regras trarão mais segurança para os usuários dos aplicativos. Pelas novas normas, editadas no ano passado, os carros que prestam serviços por aplicativos na capital não podem ter placas de outros municípios e também não podem trazer passageiros de fora - pessoas que desembarcam no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, por exemplo, não poderão vir de Uber, 99 ou Cabify para a capital.

Mas, para os motoristas, o que mais prejudica é a exigência de um carro com até cinco anos de uso.

As duas principais empresas do setor, Uber e 99, divulgaram notas criticando as novas regras. Afirmam que as mudanças reduzirão a oferta de carros para os passageiros. "Exigir que o veículo tenha placa de SP cria um muro entre São Paulo e a Região Metropolitana", diz a 99. Em sua nota, a empresa afirma ainda que a medida coloca mais carros vazios nas ruas. "Com o ato normativo, cada um dos carros da 99 que encerra uma corrida em um município que não é o mesmo de sua placa não terá outra opção se não voltar vazio para sua cidade de origem", criando mais trânsito.

Já a Uber fez uma estimativa, obtida pelo Estado, da redução de viagens - tomou como base a relação entre viagens comuns e aquelas feitas pelo serviço Select, que já oferece carros mais novos para os passageiros.

"Os usuários de regiões como Parelheiros, M’Boi Mirim, Capela do Socorro, Cidade Tiradentes, Guaianases e Itaim Paulista serão privados do serviço", diz.

A polêmica deve prosseguir por mais tempo. Pode chegar na região. É importante, sobretudo, que o passageiro, cidadão comum, não seja prejudicado com o serviço.

Nesse momento a abertura do diálogo pode ser a melhor saída para as polêmicas geradas entre o poder público e o sistema de transporte por aplicativo.