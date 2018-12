Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino de ir ao médico e, quando necessário, fazer o exame de toque, e obteve ampla divulgação.

Em 2014, o Instituto realizou 2.200 ações em todo o Brasil, com a iluminação de pontos turísticos (como Cristo Redentor, Congresso Nacional, Teatro Amazonas, Monumento às Bandeiras), adesão de celebridades (Zico, Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello), ativações em estádios de futebol, corridas de rua e autódromos, além de palestras informativas, intervenções em eventos populares e pedágios nas estradas.

Em Suzano, a campanha também foi reforçada.

Na semana passada, o anfiteatro do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano ficou lotado em razão do workshop sobre o Novembro Azul, que encerrou as atividades oferecidas neste mês em prol da campanha de conscientização que alerta os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mais de 50 pessoas participaram da atividade, que também contou com a apresentação do coral Nova Geração, do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti.

O evento teve o objetivo de falar sobre a doença, seus fatores de risco e tipos de prevenção, já que o câncer de próstata é a segunda maior causa de morte pela doença em nosso País entre os homens.

Tanto o INCA e Ministério da Saúde (MS) aproveitaram as celebrações em torno do Novembro Azul para divulgar ações importantes para que o homem cuide da sua saúde, inclusive em relação ao câncer de próstata.

O Ministério da Saúde colocou-se favorável à abordagem integral da saúde dos homens. Recentemente lançou, com apoio técnico do INCA, a página Câncer de próstata; causa, sintomas, tratamento e prevenção em seu portal na Internet. O INCA também postou a cartilha Câncer de próstata: vamos falar sobre isso? com informações para que as pessoas possam entender mais acerca da doença e decidirem o que é melhor para a própria saúde. A cartilha incentiva a conversa com o profissional de saúde. Além disso, o Instituto também produziu o vídeo Saúde do homem – um alerta e ao mesmo tempo um convite para que o homem se cuide.