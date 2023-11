O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Segundo informações de especialistas, a próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas, e se assemelha a uma castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga.

Em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou a campanha ‘Novembro Azul’ com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele.

Aproveitando as celebrações em torno do tema, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (INCA) começaram a divulgar ações importantes e a data transformou-se no maior movimento em prol da saúde masculina.

Os municípios desenvolvem suas campanhas neste mês de novembro na tentativa de aumentar a orientação sobre a doença.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que a Secretaria de Saúde de Suzano promoverá neste sábado (11/11) uma ação especial em três unidades para garantir atendimentos à população, especialmente aqueles relacionados à campanha “Novembro Azul”, como o exame de PSA, para prevenção e detecção precoce do câncer de próstata. Estarão abertas as Unidades de Saúde da Família (USFs) Jardim Europa; Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José; e Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima, onde serão oferecidas coletas de papanicolau, entre outros serviços específicos de cada local, além do próprio PSA.

Na USF Jardim Europa (estrada Takashi Kobata, 1.608), que funcionará das 7 às 17 horas, também serão ofertados testes rápidos, avaliação odontológica, auriculoterapia, guia de exames, pesagem para famílias beneficiárias do programa “Bolsa Família”, aferição de pressão e glicose, vacinação e consulta médica.

Essa é uma boa oportunidade para a população cuidar da saúde, principalmente para o público que não possui tempo hábil durante a semana para realizar exames, consultas e receber a aplicação de vacinas.

A campanha do Novembro Azul 2023 tem como objetivo divulgar informações sobre a saúde do homem e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer.