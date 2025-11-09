<DC@1,5,30,1,-1,0,0,-3.5,3.5,115,100><CW-27>Novembro Azul é uma campanha global que busca conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Iniciada na Austrália em 2003, essa iniciativa rapidamente ganhou força em todo o mundo. No Brasil, Novembro Azul desempenha um papel vital ao divulgar informações essenciais sobre a saúde masculina.

Segundo especialistas, o câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens, excluindo-se o câncer de pele não melanoma. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que, em 2020, foram estimados cerca de 65.840 novos casos de câncer de próstata no Brasil. Este número alarmante ressalta a urgência de iniciativas que promovam a conscientização e a prevenção. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura, uma vez que o câncer de próstata, quando detectado em estágios iniciais, apresenta altas taxas de sucesso no tratamento.

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a campanha com orientações e coleta de PSA (Antígeno Prostático Específico) nos postos da Atenção Básica, para promover os cuidados necessários destinados à prevenção ao câncer de próstata.

As atividades serão organizadas nos dias 12, 13, 14, 17, 27, 28 e 29 do mês; sendo que na última data desta sequência ocorrerá o “Dia D”, em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e duas Unidades de Saúde da Família (USFs), cujos endereços poderão ser encontrados no link bit.ly/EnderecosUBS.

Haverá espaço de acolhimento com enfermeiro, orientações e solicitação de exame nas UBSs Parque Maria Helena e Tabamarajoara; e também espaço de escuta com conscientização sobre saúde mental nas UBSs Casa Branca e Colorado.

É fundamental que todos possam se conscientizar sobre a necessidade dos exames e das consultas para identificação de possíveis sinais da doença. O diagnóstico precoce permite que o tratamento possa ser iniciado no tempo adequado, aumentando consideravelmente as chances de cura.