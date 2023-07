Novo Ceagesp

O anúncio do Governo de São Paulo sobre a autorização da abertura de acesso na Rodovia Ayrton Senna (SP-070) para a instalação de um entreposto de alimentos no município de Itaquaquecetuba, na Região do Alto Tietê foi uma das principais novidades desta semana. Esta é a primeira liberação do Estado para a adequação de rodovias de alto padrão técnico, classificadas como classe zero, à chegada de grandes armazéns de produtos alimentares. O Alto Tietê é conhecido por ser ‘Cinturão-Verde’ do Estado de São Paulo. Produz frutas e hortaliças para praticamente todo o Estado e a implantação de um entreposto mostra o reconhecimento das autoridades do Estado sobre a necessidade de se ter esse equipamento.

A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira (24), por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos. O terreno em Itaquaquecetuba tem aproximadamente 753 mil m² – a área construída do futuro entreposto poderá chegar a 300 mil m² – e fica no lote concedido à EcoPistas.

O investimento previsto é de cerca de R$ 800 milhões, com quatro anos para construção do entreposto.

É importante resseltar que os recursos virão do fundo de investimento imobiliário (FII) da Mauá Capital. O espaço deverá receber cerca de 20 mil pessoas por dia e movimentar 4 milhões de toneladas de alimentos ao ano, gerando empregos e fortalecendo a economia local.

Essa autorização é inédita e vai permitir a atração de investimentos muito relevantes para a região do Alto Tietê e que vai beneficiar outras áreas próximas. O Alto Tietê é um grande polo produtor de alimentos, com cerca de 5 mil unidades de produção agrícola, sendo grande parte de agricultores familiares. Esses produtores vão poder escoar a produção com mais facilidade.

A localização do novo entreposto, no km 41 da Rodovia Ayrton Senna, sentidos Leste e Oeste, irá fortalecer a integração da cadeia produtora e garantir mais eficiência no escoamento de alimentos, além de ter impacto significativo na redução no trânsito da capital. O armazém terá conexões logísticas com a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e com os Trechos Leste e Norte do Rodoanel.

A autorização atende aos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 65.543/2019, que aprova o regulamento de autorização de acesso pelas Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), dos Imigrantes (SP-160), Castello Branco (SP-280), Ayrton Senna (SP070), bem como pelo Rodoanel Mário Covas (SP-021), a terrenos lindeiros às respectivas faixas de domínio para instalação de entrepostos de abastecimento alimentar.