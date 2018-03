Os índices de violência estão postos. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado divulga trimestralmente os dados sobre crimes. Com esses números é possível formular as estratégias de segurança em todas as regiões do Estado.

Recentemente o Alto Tietê passou a ter um novo comandante da PM. Na edição de ontem, o DS divulgou as primeiras impressões e projetos da nova gestão da PM para o Alto Tietê.

O novo comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPA/M-12) de Mogi das Cruzes, coronel Ronaldo Gonçalves Faro, assegurou, entre outras coisas, que vai intensificar o policiamento em áreas tidas como 'problemáticas' na região e trabalhar para reduzir o volume de ocorrências e demandas dos 10 municípios que vai atender.

A reportagem mostrou também que ele defendeu parcerias com a Polícia Civil e as Guardas Municipais, o que mostra o reconhecimento de que a Segurança Pública pode ter contribuição dos municípios.

Pela Constituição Federal, a segurança é dever do Estado. Mas a contribuição municipal pode vir por meio de ruas melhores iluminadas, estradas em melhores condições de tráfego, e a comentada parceria com as guardas.

O coronel afirmou que a PM do Alto Tietê já está desenvolvendo algumas operações em áreas mais problemáticas das cidades, onde é intensificado o policiamento, feito o deslocamento efetivo da administração da PM para apoiar a parte territorial.

Não há dúvida de que é um trabalho policial necessário com objetivo de reduzir os índices de criminalidade.

Segundo o comandante, não se pode falar em grandes operações “porque nossos meios são finitos, portanto não vamos criar mais homens e desviar mais vagas”.

O comandante afirmou que a PM vai focar em planejamento para combater a criminalidade.

É também importante o trabalho da Polícia Militar com a comunidade.

A sociedade brasileira é sabedora que a Instituição Policial Militar tem as suas ações voltadas primordialmente para a prevenção em virtude de ser uma força fardada, uniformizada, enquanto que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária é incumbida da repressão ao crime, ou seja, é responsável por construir o alicerce do Processo Criminal através da investigação policial, do inquérito policial, para levar os delinquentes às barras da Justiça.

Mas, o trabalho em parceria, como propõe o novo comandante, sem dúvida é importante para garantir reforço na sensação de segurança nas cidades do Alto Tietê.