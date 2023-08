O governo federal lançou na última semana o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Com o desafio de focar em obras de infraestrutura que promovam a sustentabilidade, o Novo PAC deve prever investimentos públicos federais de R$ 371 bilhões para os próximos quatro anos em áreas como transportes, energia, infraestrutura urbana, inclusão digital, infraestrutura social inclusiva e água para todos.

A implementação do programa deve triplicar os investimentos públicos federais em infraestrutura nos próximos anos. Além de recursos do orçamento da União, o novo PAC contará com recursos de estatais, financiamento de bancos públicos e do setor privado, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A previsão é que o total investido chegue a R$ 1,7 trilhão em quatro anos, incluindo investimentos da Petrobras.

A região do Alto Tietê será beneficiada, principalmente quanto a investimentos para a área de habitação.

O DS trouxe reportagem na semana passada sobre os investimentos para a região.

Serão liberadas verbas para 2.034 unidades habitacionais no Alto Tietê.

Sem dúvida o terceiro PAC será muito bem-vindo para retomar e finalizar obras paradas no País há anos.

A primeira versão do PAC foi anunciada também por Lula em janeiro de 2007, com o objetivo de superar os gargalos de infraestrutura do país. Primeiramente, o programa previu investimentos de R$ 503,9 bilhões em ações de infraestrutura nas áreas de transporte, energia, saneamento, habitação e recursos hídricos, entre 2007 e 2010.

Os investimentos para a região ajudarão muito as famílias em vulnerabilidade, que precisam de uma casa próprio. E como a maioria dos investimentos do PAC na região serão na área de habitação, vão ajudar as prefeituras na demanda.