O Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) tem um papel importante em Suzano.

A importância do núcleo reside em valorizar o funcionário público, oferecendo suporte emocional, social e psicológico para que ele desempenhe suas funções de forma mais qualificada e saudável. Ao promover o bem-estar do servidor, o núcleo contribui para uma administração pública mais eficiente, humana e que lida melhor com os desafios do trabalho, refletindo positivamente na qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Nesta semana, a Secretaria de Administração de Suzano realizou um encontro especial em homenagem aos servidores que integram o Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no Centro.

Os servidores foram homenageados com certificados de agradecimento, em reconhecimento ao trabalho prestado ao longo do ano e à contribuição para o bem-estar do funcionalismo municipal.

Ao longo do encontro, foram relembradas iniciativas já consolidadas, como os projetos “Amigo Estou Aqui”, que oferece suporte a servidores em fase de aposentadoria, e “Aconchego”, voltado a gestantes, adotantes e servidoras em licença maternidade. Essas ações promovem acolhimento e orientação, reafirmando o compromisso da administração municipal com o cuidado integral aos servidores. Também participaram do evento supervisores de ensino e profissionais da área da saúde que integram as equipes de atendimento e acompanhamento.

A expansão reforça o papel da intersetorialidade dentro da gestão pública, segundo a Prefeitura.

O cuidado com a saúde mental dos servidores é essencial para que todos se sintam acolhidos e valorizados”, afirmou Renata.

O secretário de Comunicação Pública também destacou o papel do núcleo.

O NAS representa a oportunidade de cuidar de quem cuida da cidade.