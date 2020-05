Números do Enem

Nos últimos anos, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vem ganhando uma importância muito grande na vida de quem pretende entrar na faculdade.

Em 2018, completou 20 anos e sofreu muitas mudanças para chegar no formato de hoje.

Quando o Enem surgiu, em 1998, a ideia era que a prova avaliasse como andava o Ensino Médio brasileiro de uma forma geral.

Com a criação do ProUni (Programa Universidade para Todos), em 2004, a nota obtida no Enem passou a ser utilizada para a obtenção de bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação em universidades e faculdades particulares. Um dado interessante é que até o ano passado, o programa já havia atendido mais de 1,2 milhão de estudantes em todo o Brasil, sendo 69% com bolsas integrais.

Na edição de hoje, o DS traz informações sobre o número de inscrições para o Enem 2020. Na região do Alto Tietê, são 5 mil candidatos inscritos até o momento.

Desde o dia 23 de maio o aplicativo de aulas a distância da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), o Centro de Mídias SP passou a transmitir, online e pela TV Educação, aulas dedicadas a preparação dos estudantes para o Enem. O conteúdo é sempre aos sábados na parte da manhã.

Só para citar a importância, o Enem é o maior exame do Brasil e o segundo maior do mundo, atrás somente do exame de admissão do ensino superior chinês, e conta com mais de 7 milhões de inscritos divididos em 1.661 cidades do país.

Seu resultado serve para acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), assim como em algumas universidades públicas portuguesas. A prova também é feita por pessoas com interesse em ganhar bolsa integral ou parcial em universidade particular através do ProUni (Programa Universidade para Todos) ou para obtenção de financiamento através do Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Desde 2009 o exame serve também como certificação de conclusão do ensino médio em cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Portanto, o Exame Nacional é de grande importância e merece, a cada ano, ser aprimorado abrindo oportunidade a todos os estudantes para ingressarem nas universidades.