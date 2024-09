O alerta do TRE

As eleições se aproximam, o processo eleitoral se acirra, e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) faz alerta para um golpe que tem usado o nome da Justiça Eleitoral para captar dados pessoais.

É importante que eleitores e candidatos estejam atentos. O DS trouxe reportagem na edição desta quarta-feira (18).

A mensagem falsa enviada por e-mail notifica sobre a necessidade de acessar um link fraudulento, supostamente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para obter informações sobre a convocação de mesárias e mesários. O site produzido pelos golpistas solicita o CPF da pessoa para consulta sobre a convocação. O TRE-SP informa que a página é falsa e que a confirmação dos integrantes da mesa receptora de votos deve ser feita na área do(a) mesário(a), diretamente no site oficial do Tribunal.

É importante que os eleitores sejam orientados e fiquem atentos para evitar qualquer tipo de problema no processo eleitoral.

A convocação dos colaboradores para as Eleições Municipais 2024 terminou em 7 de agosto. A Justiça Eleitoral paulista já convocou mais de 450 mil mesárias e mesários, no entanto, pode haver novas convocações caso seja necessária alguma substituição. O TRE-SP faz a convocação por meios eletrônicos (WhatsApp e e-mail), e, na inviabilidade desses, mediante carta via Correios. A notificação do Tribunal solicita que a pessoa confirme a convocação na página oficial do TRE-SP, incluindo o número do título eleitoral e um código enviado na mensagem. Na página oficial, é possível fazer login utilizando as credenciais da plataforma Gov.br ou gerar um novo código, em caso de perda da senha. Ainda é permitido, a partir da digitação do nome e do título, saber se está entre os convocados para atuar no pleito de outubro ou não.

Para evitar cair em golpes, o TRE-SP orienta que convocadas e convocados só façam a confirmação para as eleições acessando a área do mesário na página oficial do Tribunal: https://www.tre-sp.jus.br/servicos-eleitorais/mesarios/convocacao-de-mesarios.