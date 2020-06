O desafio de manter empregos

A pandemia da Covid-19 fez aumentar o número de pessoas desempregadas no Brasil e no mundo e trouxe uma grande preocupação, além da saúde pública.

Manter os postos de trabalho passou a ser um outro grande desafio.

Governos federal, estatuais e municipais buscam planos para evitar ainda mais perdas.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando o planejamento de Suzano para tentar evitar ainda mais perdas de empregos na cidade.

A Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Empregos informou ao DS as ações para manter empregos e aquecer a economia na cidade.

A administração reconhece que Suzano, a exemplo do Brasil, terá dificuldades na criação de empregos, mas ainda assim, a cidade tem conseguido gerar progressos a partir de políticas públicas, que devem ser empregadas em momentos de crise.

De acordo com dados da secretaria, Suzano conseguiu, até o ano passado, atingir 92% da geração de empregos no Alto Tietê.

Os números vinham muito bem em 2019 e começo deste ano antes da pandemia. Cerca de 5.100 empregos, do Alto Tietê, 4.800 foram em Suzano.

Por estes números, a secretaria garante que “fica claro que políticas públicas municipais conseguem gerar progressos na cidade, e esses progressos geram empregos".

O desafio agora é muito maior. Além de ter de combater o avanço da Covid-19 na cidade, Suzano precisa garantir ações no aspecto econômico e evitar mais perdas de postos de trabalho.

Para a situação atual, a pasta de Desenvolvimento tomou duas frentes de ação como as principais.

A primeira é o acolhimento e orientação de empresários e comerciantes para enfrentamento da crise econômica.

Essa iniciativa tem o apoio de diversas instituições, como a Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE Suzano), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Desenvolve SP e o Banco do Povo Paulista.

A segunda frente de ação é a abertura de aplicativos de compra para aumentar o consumo e fomentar o comércio na região, como o Vetrina App, desenvolvido pelo Polo Digital de Mogi das Cruzes.

Essa frente já visa a reabertura gradual de alguns setores do comércio conforme for determinado pelo governo estadual.

O foco dessas ações é estimular as empresas da cidade a produzir e vender para as cidades mais próximas, de forma que o consumo seja voltado para a região, e retorne aos patamares pré-pandemia. Para Loducca, esse estímulo para os comércios da cidade é essencial para a geração de empregos no município.

É importante que as medidas sejam tomadas garantindo assim uma retomada importante na economia, mas não deixando de lado, evidentemente, as ações da Saúde no combate à pandemia da Covid-19.