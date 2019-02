O desafio de ser ‘Cidade das Flores’

Suzano já foi apelidada de ‘Cidade das Flores’. Hoje, esse apelido luta para ser resgatado.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que a Diretoria de Praças, Parques e Jardins quer melhorar o ambiente urbano, de forma sustentável, e integrar os projetos com a população suzanense.

É um trabalho árduo, que requer um amplo planejamento, principalmente por conta de várias áreas e bairros da cidade que ainda precisam de manutenção, revitalização e um amplo trabalho de paisagismo.

Surge então a importância do Viveiro Municipal Tomoe Uemura para Suzano.

O trabalho de produção de plantas e flores vem dando resultados satisfatórios. E, podem contribuir, de forma direta, no futuro.

O certo é que os futuros projetos para a cidade, que envolvem a criação de um espaço exclusivo para pets, a abertura de novas turmas para o curso de jardinagem e o projeto do "Viveiro Itinerante" estão em andamento.

Reportagem do DS mostrou que a ideia do departamento é ocupar os espaços públicos, conscientizar o suzanense da importância que eles têm na transformação da cidade.

A população é peça fundamental nesse trabalho. Precisa entender o projeto, suas intenções, seus ideais e objetivos futuros.

A parceria com a comunidade vai ser fundamental.

Só para se ter uma ideia, o Viveiro Municipal - que recebeu mais de 12 mil visitantes e cultivou mais de 20 mil mudas em 2018 - é referencia no município por conta do trabalho desenvolvido no local.

A ideia para 2019 é aumentar a produção de flores para trazer o apelido carinhoso que Suzano recebeu anos atrás, de “Cidade das Flores” de volta e contribuir com cursos profissionalizantes para a população.

Além disso, a parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) tem dado certo e deve continuar em 2019.

Os cursos de jardinagem na prática e os workshops desenvolvidos deverão abrir novas turmas.

E isso é muito bom para a população que quer, cada vez mais, sua cidade mais bonita e com condições de melhor comodidade.

A outra novidade do departamento é, além de ampliar e revitalizar as praças e hortas comunitárias por meio do programa "Suzano Mais Bonita", criar um espaço exclusivo aos animais de estimação. O "Play Pet" está 80% pronto e deve fomentar o cuidado animal no município.