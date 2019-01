O desafio de tapar buracos

O desafio de tapar os buracos das ruas e avenidas, em Suzano, é grande, apesar de todo esforço que vem sendo feito pela administração.

A quantidade de buracos tapados parece não ter sido suficiente para colocar fim às reclamações da população.

As ruas devem ser bem sinalizadas, mas, muito importante também, transitáveis.

Uma boa via reduz, diretamente, o número de acidentes, uma vez que a circulação de veículos passa a ser mais segura.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que a Prefeitura de Suzano fechou 34.378 mil buracos em vias públicas da cidade de janeiro a dezembro de 2018.

Apesar do número, ainda há muito por fazer.

Bairros, mais periféricos principalmente, sofrem com ruas esburacadas por toda parte.

A reportagem mostrou que os trabalhos executados pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos abrangem 14 setores, divididos entre as regiões norte, sul e central. Além disso, por meio do Consórcio Ilumina Suzano, 9.573 pontos de iluminação receberam reparos, com troca do reator ou da própria lâmpada.

Em relação ao tapa-buraco, o resumo divulgado pela pasta mostra que as ações foram realizadas com equipes próprias e terceirizadas, utilizando massa asfáltica quente e fria. Os trabalhos são desenvolvidos em parceria com a Center Leste Serviços e Comércio Ltda., habilitada para executar os serviços nas ruas e avenidas da cidade.

A empresa responsável e as equipes da administração municipal atuam em tempo integral (manhã, tarde, noite e madrugada), a fim de atender uma das maiores demandas por parte da população e que diz respeito às deformidades encontradas em várias vias – resultado da falta de conservação em anos anteriores.

Além do tapa-buraco, Suzano também executou diversos serviços visando a preservação de logradouros públicos. Durante os 12 meses de 2018, mais de 2,6 mil bueiros foram limpos. Estas ações vão ao encontro da prevenção de enchentes e alagamento dos bairros em períodos de chuvas.

De acordo com o balanço, de agosto a dezembro, o Consórcio Ilumina Suzano, contemplado no primeiro semestre de 2018 para executar serviços de manutenção na iluminação pública, efetuou 9.573 reparos em pontos de luz de toda a cidade.

É importante que os serviços venham sendo mantidos para que a quantidade de buracos seja reduzida, garantindo a segurança para o motorista e pedestre.