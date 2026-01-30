O grande desafios das chuvas

A administração pública (prefeituras, governos estaduais e federal) desempenha um papel fundamental no enfrentamento das enchentes, atuando por meio de medidas estruturais (obras físicas) e não estruturais (planejamento, legislação e educação).

É um desafio gigantesco o combate às enchentes. Por outro lado, a população das cidades sofre com os prejuízos provocados pela entrada da água, a enxurrada em suas casas.

Suzano e as cidades do Alto Tietê viveram o problema na tarde desta quarta-feira (28).

As medidas tomadas podem amenizar o problema mais sério, mas tudo indica que as administrações municipais vão ter de pensar em algo mais emergencial e, ao mesmo tempo, duradouro no sentido de ver o problema resolvido no futuro.

As principais ações podem envolver três frentes: prevenção, monitoramento e resposta a desastres.

Uma das medidas já realizadas é a melhoria na drenagem urbana, que consiste na limpeza, manutenção e ampliação de bueiros, galerias de águas pluviais e canalização de córregos.

Outra medida interessante são as obras de contenção: construção de piscinões (reservatórios de detenção), barragens e diques para amortecer o fluxo de água, especialmente em rios e várzeas.

Identificar áreas de risco, restringir a construção em áreas de inundação e planejar o uso do solo de forma mais consistente são soluções que podem ajudar a combater as enchentes.

A Prefeitura de Suzano, por exemplo, informou que atuou, nesta quarta-feira (28), prontamente para conter os impactos causados pelas fortes chuvas registradas. As equipes da administração municipal, conduzidas pela Defesa Civil, garantiram o monitoramento dos principais pontos de alagamento, diante da precipitação de 115 milímetros em 60 minutos, entre aproximadamente 15 e 16 horas.

Houve especial atenção para as condições da região central, no Jardim Revista, no Jardim Monte Cristo, no Jardim Maitê, na Vila Urupês, nas proximidades do Cemitério São Sebastião, no Sítio São José e na avenida Vereador João Batista Fittipaldi, no Parque Maria Helena.

As equipes da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana foram deslocadas a esses lugares para prestarem os atendimentos necessários. A Defesa Civil garantiu apoio também pelos contatos 199, (11) 4745-2150, e a GCM se manteve conectada com a população por meio do 153, para eventuais atendimentos que fossem necessários e intervenções relacionadas à queda de árvores. Um trabalho muito importante, que deve ser somada às políticas de prevenção de combate às enchentes.