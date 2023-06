Um levantamento do DS nas prefeituras das cidades da região mostrou que o Alto Tietê tem, pelo menos, 95 obras em andamento, avaliadas em R$ 839.025.230,82.

O jornal publicou reportagem na edição de domingo e mostrou a lista dos serviços em andamento.

O trabalho de reportagem do DS foi importante para deixar transparente à população todo o trabalho que vem sendo realizado e o desafio dos prefeitos até o final deste mandato.

O jornal fez contato com as dez prefeituras do Alto Tietê.

O DS obteve respostas de Arujá, Ferraz, Guararema, Itaquá, Mogi, Poá e Suzano.

As prefeituras de Biritiba, Santa Isabel e Salesópolis não responderam até o fechamento desta reportagem.

A Prefeitura de Guararema não informou os valores das obras em andamento na cidade. Sendo assim, o valor total das obras em construção na região deve ser maior.

A reportagem mostrou que a maioria das obras é municipal, ou seja, de iniciativa das prefeituras.

Outras três de origem estadual ou federal, como o Hospital Federal e o Poupatempo em Suzano, e a Praça Cidadania em Itaquá.

As obras em geral são de construção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de escolas e creches municipais, recapeamento de ruas, e reformas em geral.

Em Mogi também há dez obras em andamento no setor de esgotamento e saneamento básico.

Suzano tem 20 obras em andamento avaliadas em R$ 123 mi

A cidade de Suzano lidera na região com o maior número de obras em andamento. São no total 20, segundo apuração do DS com a Prefeitura municipal.

O desafio de estabelecer obras é grande e a população, por outro lado, quer ver os serviços realizados porque buscam cumprir em dia o pagamento de seus impostos.

Essa contribuição é revertida em obras, em serviços, em projetos para o bem comum da população.

Das obras em andamento na cidade, a do Hospital Federal é a de maior custo na cidade. O investimento é de R$ 64.229.409,29, com previsão de entrega para 2024.

Outra obra de grande investimento na cidade é o prolongamento da Avenida Roberto Simonsen, que também tem previsão de entrega para o ano que vem.