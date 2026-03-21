Oficinas para ouvir população

A qualidade dos serviços públicos e a forma como eles são prestados impactam diretamente na vida dos milhões de brasileiros que exigem e cobram, cada vez mais, a participação da população.

E o Poder Público tem de abrir canais para ouvir o povo.

Ouvir a população é um compromisso que fortalece a gestão pública e aproxima a Prefeitura de quem mais importa: o cidadão.

Portanto é importante importância a criação de canais de diálogo, escuta e transparência, que contribui para a construção de uma administração mais eficiente, humana e participativa.

Em Suzano foi criado mais uma ferramenta importante de escuta.

O DS trouxe na edição desta sexta-feira (20) reportagem mostrando que a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação iniciou uma nova etapa do programa “Bairros + Completos”, que prevê um conjunto de encontros com a população para ouvir demandas de crianças e seus cuidadores, além de mulheres e idosos.

A proposta do trabalho, que tem sido desenvolvido por meio de oficinas nos equipamentos culturais e também chegarão aos centros de convivência e ao Centro Dia do Idoso, é entender as dificuldades nos caminhos cotidianos e a importância dos espaços de encontro nos bairros da cidade. Outras secretarias municipais também participarão deste processo, incluindo as pastas da Cultura, da Assistência e Desenvolvimento Social, da Educação e da Saúde.

Para interagir com os participantes, a equipe da administração municipal tem proporcionado uma dinâmica em que busca aproveitar os conteúdos das aulas de desenho, teatro e ritmo do Programa de Formação Artística (Profart) para apresentar os bairros de Suzano, com mapas e fotografias dos lugares.

Esta fase já estava prevista no cronograma de atividades do programa, que foi lançado em 28 de abril do ano passado com a perspectiva de mudar a realidade urbana, ambiental e social do município. Neste contexto, já se previa a oferta deste espaço de escuta e engajamento junto à população, de forma a contribuir na construção coletiva do plano para desenvolvimento dos bairros.

Conforme foi demonstrado na ocasião, o instrumento dará condições mais favoráveis para que a população possa receber os serviços que são necessários em cada bairro, já que a delimitação correta de cada localidade permitirá que a prefeitura identifique demandas e busque soluções adequadas em termos de infraestrutura e comércio.

Um trabalho muito importante que vai trazer a solução de demandas e proximidade com a população.