Suzano está mobilizada no combate ao crime e criando operações no sentido de reduzir os índices criminais.

Na semana passada, a cidade foi palco de mobilização das forças de segurança com a realização da operação “Combate ao Crime”. A ação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM), da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e da Polícia Militar, teve como objetivo reforçar o patrulhamento, combater a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população.

Na ocasião, foram localizadas mais de dez quilos de entorpecentes, incluindo 1.643 porções de crack, 1.843 de maconha, 1.083 de cocaína e 70 frascos de lança-perfume, além de outros materiais ilícitos encontrados durante as diligências. O prejuízo para o tráfico é estimado em cerca de R$ 100 mil. Além das apreensões, duas pessoas foram presas, sendo uma em flagrante por furto e outra foragida da Justiça.

De acordo com informações da Prefeitura, durante todo o dia foram montados pontos de bloqueio e realizadas abordagens em diferentes locais. No total, 337 pessoas foram abordadas, 135 veículos vistoriados e 83 motocicletas fiscalizadas. As equipes elaboraram 31 autos de infração, apreenderam três veículos e realizaram a fiscalização de uma carga suspeita.

A violência e a criminalidade decorrem, dentre outros fenômenos, dos crimes comuns que acontecem nos territórios das cidades brasileiras e são os responsáveis potenciais pela sensação de insegurança pública, pelo medo e pela angústia da população, afirmam especialistas.

Destacam-se os homicídios dolosos e os culposos relacionados ao trânsito, além de roubos, furtos – inclusive de veículos, violência contra as mulheres, manifestações do racismo estrutural, atos de homofobia, entre outros.

Em Suzano, a Segurança Cidadã destaca a importância da integração entre as forças. “A Operação ‘Combate ao Crime’ demonstra o quanto é essencial a atuação conjunta entre a Polícia Militar, a GCM e os agentes de trânsito. O objetivo maior é garantir a segurança da nossa população, e os resultados mostram que a cidade está no caminho certo.

Não há dúvida de que a união das forças de segurança, com o trabalho da Polícia Militar, da nossa Guarda Civil Municipal e dos agentes de trânsito, é fundamental para proteger a população.