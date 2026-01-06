Operação de Segurança

Suzano inicia 2026 reforçando as operações de segurança e apresentando resultados do mês passado.

Na semana passada, o DS divulgou os resultados anunciados pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã da operação “Natal Seguro”.

A iniciativa para reforçar a segurança foi realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano.

Os dados consolidados apontam que foram realizadas 813 abordagens a pessoas e 173 a veículos entre os dias 4 e 30 de dezembro. No combate ao tráfico de entorpecentes, a atividade apresentou resultados expressivos, com a apreensão de 3,44 quilos de entorpecentes ao longo do mês de dezembro.

É importante que o trabalho possa continuar sendo reforçado para garantir a sensação de segurança aos moradores da cidade.

Só para se te uma ideia, a iniciativa teve como objetivo intensificar o patrulhamento preventivo, ampliar a sensação de segurança da população e coibir práticas criminosas durante o período de festas de fim de ano, marcado pelo aumento da circulação de pessoas e da atividade comercial em diversas regiões da cidade.

As ações de fiscalização e patrulhamento resultaram na apreensão de 73 veículos, entre carros e motocicletas – sendo dois automóveis e 71 motos – além da localização de outros cinco veículos que apresentavam algum tipo de irregularidade ou registro criminal.

O trabalho ostensivo da GCM também refletiu diretamente no enfrentamento à criminalidade. Ao longo da operação “Natal Seguro”, foram efetuadas seis prisões por crimes de trânsito, uma por descumprimento de medida protetiva, duas por roubo, uma por furto e uma por tráfico de entorpecentes. Outras seis ocorreram com o apoio do programa “Smart Suzano”, que utiliza tecnologia de monitoramento e inteligência para auxiliar na identificação de suspeitos e na pronta resposta das equipes em campo.