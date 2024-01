'Operação Impacto'

A segurança é uma das principais reivindicações da população, quando são realizadas pesquisas.

Nesta semana, uma megaoperação foi realizada em todo o Alto Tietê reunindo o maior aparato policial possível nas cidades.

O balanço foi importante. Os números mostram que ao todo cinco pessoas foram presas . A ação é coordenada pelo CPA/M-12 (Comando do Policiamento de Área Metropolitana Doze), em Suzano. A ação foi realizada das 16 horas à 00h desta terça-feira (16) e contou com aproximadamente 131 viaturas e 297 policiais militares.

Uma medida, sem dúvida, muito importante para garantir a sensação de segurança nas cidades da região.

Das cinco pessoas presas em flagrantes, três por tráfico, um por estupro e um por recepção. Além disso, dois procurados da Justiça foram capturados, sendo um por estupro.

A operação foi comandada pela Rádio Patrulhamento Territorial, Forças Táticas e Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep). Contou também com o apoio de outras modalidades de policiamento, como Comando de Aviação (o Águia), a Rota, o 3º de Choque; a Cavalaria, o Trânsito, a Rodoviária, Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep), Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), por meio do Sistema Olho de Águia.Ou seja praticamente todos os equipamentos e órgãos policiais se fizeram presentes nessa importante ação.

O objetivo da operação é aumentar a segurança das cidades e inibir as práticas criminosas.

Como resultado foram abordadas 927 pessoas, entre condutores de veículos e passageiros.

Foram fiscalizados 240 automóveis, 228 motocicletas e dois caminhões, dos quais 53 foram recolhidos por infrações de trânsito. Um veículo furtado foi recuperado.

Além disso, foram feitas 395 autuações de trânsito. Nas abordagens foram apreendidas 4,06 kg de drogas.

O planejamento das ações de patrulhamento é elaborado com base nos registros de fatos criminais.

Assim, em caso de crime, acione a Polícia Militar por meio do telefone de emergência 190 ou de forma anônima pelo telefone 181 (disque-denúncia).

É importante que essas operações continuem sendo realizadas para garantir a segurança da população do Alto Tietê.

O trabalho deve ser mantido e tem apoio das unidades da Guarda Civil Municipal (GCM) das cidades da região.