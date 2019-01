Operação nas estradas

Os desafios de reduzir o número de acidentes e, principalmente, de mortes no trânsito são grandes, principalmente nos finais de ano e feriados prolongados.

O trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual foi intenso durante todo o Natal e Ano Novo e o objetivo de reduzir mortes no trânsito parece ter sido atingido.

Na edição de ontem, o DS divulgou reportagem mostrando o balanço da operação especial intitulada "Ano Novo-2018/2019", realizada entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro.

Só para se ter uma ideia, ao todo, foram registrados 28 acidentes, sendo 19 com vítimas, que resultaram em 26 vítimas leves, 7 graves e nenhuma vítima fatal.

Além disso, as autuações por embriaguez aumentaram 26% no feriado prolongado de Ano Novo, das estradas que cortam o Alto Tietê, comparado ao ano de 2017.

Segundo o levantamento, também houve um crescimento de 54% das autuações relacionadas ao não uso dos dispositivos de retenção e de 117% nas autuações em motocicletas.

Quanto à fiscalização de trânsito, o Policiamento Rodoviário elaborou ações educativas, preventivas e repressivas, além de diversas operações de fiscalização de trânsito durante todo o período.

No balanço divulgado, 1,5 mil autuações foram registradas, sendo a maioria relacionadas à ingestão de álcool, ultrapassagens, motocicletas, limites de velocidade e cinto de segurança/dispositivo de retenção, conforme estabelecido no Programa de Redução de Acidentes de trânsito e Segurança Viária do Comando de Policiamento Rodoviário 2011-2020.

Os números, apesar de indicar nenhuma morte no trânsito, ainda preocupam por conta do número de acidentes.

A expectativa é de sempre tentar zerar os números com mais trabalho de conscientização e orientação para os motoristas.

A fiscalização nas rodovias tem sido intensificado por conta do aumento no número de carros, sobretudo todos os anos nas rodovias das cidades da região.

No Alto Tietê, além das autuações, foram recolhidos 107 CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) e 49 CNH (Carteira Nacional de Habilitação), em sua maioria, de condutores autuados por embriaguez ao volante.

Neste ano, a fiscalização atingiu as rodovias Ayrton Senna da Silva, Carvalho Pinto (SP-70), Dom Pedro I (SP-65), Mogi-Bertioga (SP-98) e a Índio-Tibiriçá (SP-31), dentre outras nas regiões de Guarulhos e do Alto Tietê.