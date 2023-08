A ‘Operação Tapa Buraco’ é, sem dúvida, um programa muito importante para garantir a manutenção da cidade.

Serve, sobretudo, para pavimentar, por meio de recuperação asfáltica, as ruas de uma determinada cidade.

Em Suzano funciona atendendo os bairros situados na região central, como nas regiões norte e sul.

A Prefeitura realiza balanço da atuação do programa na cidade. Pelo último levantamento, que o DS troxe em reportagem, mostrou que em um mês, a 'Operação Tapa Buraco' realizou serviços em 69 ruas.

O levantamento traz dados dos meses. Em junho registrou a aplicação de 191 mil metros quadrados de massa asfáltica para aperfeiçoar vias de 35 bairros da cidade.

Os dados são da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano.

Ao todo, foram 35 bairros que tiveram os serviços efetuados por meio da aplicação de 191,13 mil metros quadrados (m²) de massa asfáltica durante o mês de junho. O maior número de serviços foi registrado na Vila Amorim, na Cidade Cruzeiro do Sul e na Vila Figueira, em quatro ações em cada localidade.

É importante que a população, cada vez mais, informe a Prefeitura, por meio de canais de comunicação que sua rua tem buracos ou está mal conservada.

Na Vila Amorim as melhorias foram executadas no cruzamento da avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una, com a rua Amélia Guerra, além de dois trechos da rua Dr. Prudente de Moraes e na rua Tupinambá. Na Cidade Cruzeiro do Sul, as intervenções chegaram a quatro trechos da alameda Meyer Joseph Nigri. Já na Vila Figueira foram registradas ações nas ruas Alfredo Batista Pizolato, Felisberto Filho, Kaneji Kodama e Rodrigo Antônio.

Ao longo do primeiro semestre, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana executou o serviço em 434 ruas de Suzano. Além do registrado em junho, foram efetuados serviços em 64 vias em janeiro, 67 em fevereiro, 92 em março, 48 em abril e 94 em maio. A incidência maior de serviços ocorreu em maio, mês dedicado a relembrar e promover a importância da segurança no trânsito. No período, as melhorias foram promovidas em ruas de 49 bairros.

Ainda conforme balanço da Prefeitura, nos primeiros seis meses do ano, a operação “Tapa-Buraco” marcou presença em vias de grande circulação de veículos como a avenida Francisco Marengo, no Jardim Dona Benta; a estrada Takashi Kobata, no Jardim Europa; a avenida Jorge Bey Maluf, na Vila Theodoro; a estrada dos Fernandes, no Parque Santa Rosa; a avenida Vereador João Batista Fittipaldi, na Vila Maluf; a avenida Armando Salles de Oliveira, no Parque Suzano; e em vários trechos da avenida Roberto Simonsen, nos bairros Jardim Imperador, Cruzeiro do Sul e Jardim dos Ipês.