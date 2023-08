O desafio de melhorar as condições das vias públicas nas cidades da região recebe o reforço da ‘Operação Tapa Buraco’.

Nesta semana, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano registrou em julho, por exemplo, os números mais efetivos da “Operação Tapa Buraco” ao longo de 2023. No sétimo mês do ano, o serviço foi executado em 94 ruas, igualando o número de vias em maio, mas com uma quantidade maior de material utilizado. Ao todo, foram aplicados no mês passado 340,95 mil metros quadrados (m²) de massa asfáltica em 40 bairros, ao passo que em maio foram 191,98 m², superando em 77,5% a quantidade de material utilizado para garantir a fluidez e a segurança no trânsito.

Com seis ruas, o bairro Vila Amorim foi o que recebeu maior número de intervenções relativas no período. As ações garantiram melhorias em dois trechos da avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, além de realizar os serviços nas ruas Dr. Prudente de Moraes (SP-66), Euclídes Damiane, Tupinambá e na avenida Taiaçupeba. Logo em seguida, o bairro com mais intervenções foi a Vila Urupês, que teve cinco vias com os trabalhos executados, são elas as ruas Gato Cinzento, Thadeu José de Moraes, Santa Maria, Madame Pommery e Tokuzo Terazaki.

Segundo a Prefeitura, as melhorias também ocorreram em quatro vias dos bairros Sesc e Caxangá, e em outras três do Jardim Margareth, respectivamente, a rua Benedito da Silva Pinto, a avenida Presidente Kennedy, a rua Sebastião Pereira Vidal, a Praça do Sesc, a rua José Pelegrino, o cruzamento das ruas Odair Pelegrino e rua Iracy Umbelina de Jesus, rua Walter Pelegrino, rua Mauro Bonifácio de Souza, o cruzamento das ruas Mauro Bonifácio e Maria de Lourdes, além da rua Antônio Dias de Araújo.

A Operação Tapa-Buraco é a reparação de buraco ou depressão secundária no revestimento, de modo a evitar danos ao pavimento e se obter uma superfície do rolamento segura e confortável.

Tem a finalidade de tapar os buracos nas vias públicas, amenizando os problemas causados pelo desgaste da pavimentação asfáltica.