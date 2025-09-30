Operações de segurança

Suzano reforça o trabalho de segurança públicas nos bairros da cidade. Todas as regiões estão sendo atendidas e, na semana passada, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) realizou, por exemplo, mais uma ação de combate à criminalidade na cidade. A atividade levou agentes para as ruas do Jardim Alterópolis e Jardim Varan, na região norte da cidade, em uma iniciativa que buscou reforçar a segurança, ampliar a presença da GCM em áreas comerciais, coibir crimes como furtos, roubos e tráfico de drogas.

Apesar de a Segurança Pública ser responsabilidade do Estado, conforme a Constituição Federal, os municípios podem desempenhar papel importante para garantir uma sensação de segurança melhor no combate também à criminalidade.

O papel das Guardas Civis contribui de forma direta para atender a demanda dos casos que chegam na área da segurança. Em Suzano, os trabalhos, da semana passada, foram concentrados em pontos estratégicos de fluxo de pessoas e comércio. Durante a operação, os agentes intensificaram rondas, realizaram abordagens e marcaram presença constante, garantindo que moradores e comerciantes percebessem a atuação efetiva da corporação.

Durante a ação no Jardim Alterópolis, a equipe da Romu realizou uma abordagem que resultou na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas. Por volta das 17h50, os agentes patrulhavam a rua Otacílio Gervásio dos Santos, quando avistaram um homem em atitude suspeita carregando uma sacola. As operações nos bairros, segundo a Prefeitura, têm sido bem sucedidas.

O foco vai além da repressão imediata.

O trabalho é para aumentar a percepção de segurança da população e aproximar a GCM da comunidade.

As operações têm caráter preventivo, mas também buscam localizar indivíduos com mandados em aberto, mostrando que estamos atentos a todas as demandas de segurança dos bairros.

As ações também atendem a reivindicações apresentadas recentemente nas reuniões realizadas pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Boa Vista, em que moradores dos bairros relataram a necessidade de maior patrulhamento e visibilidade da GCM em áreas de maior circulação.

As ações são parte de um planejamento contínuo para intensificar a segurança em toda a cidade.