Opinião do povo

Ouvir a opinião da população é sempre importante. São os moradores que estão nos bairros, sabem das dificuldades de uma coletividade, das necessidades de infraestrutura de um local e quando fazer as reivindicações.

E, quando a administração municipal tenta emplacar um projeto sempre é bom ouvir o que a população tem a dizer.

Na semana passada, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano iniciou uma enquete virtual para colher a opinião da população sobre a região central da cidade, mais especificamente a Rua General Francisco Glicério e o entorno.

O projeto de reurbanização e revitalização começou a ser projetado e pode ser colocado em prática logo. Mas, para isso, é sempre importante e interessante ouvir as sugestões de quem realmente sabe das necessidades práticas: a população da cidade.

Segundo a Prefeitura, a pesquisa, intitulada “Centro Vivo – Centro Ativo”, está disponível na página da administração municipal na Internet (www.suzano.sp.gov.br).

A previsão é de que fique no ar pelos próximos 30 dias. Ao final, serão coletados e analisados os dados de pedestres, condutores de veículos, comerciantes, consumidores e moradores que serão utilizados em ações do Poder Público, em especial no processo de elaboração do Plano de Requalificação do Centro.

A enquete conta com nove perguntas objetivas que tratam sobre fechamento da Glicério em algum período do dia, transformá-la em calçadão, retirar as vagas de estacionamento de veículos, trocar o tipo de piso das calçadas, ampliar a acessibilidade, estabelecer faixa de circulação para ciclistas, implantar espaços para jardins e árvores, padronizar a comunicação visual das fachadas e dispor de espaços de estar com bancos, lixeiras e outros mobiliários.

Se a ideia da Prefeitura for abrir um novo canal de comunicação, com as pessoas que têm interesse em contribuir com ideias sobre como melhorar a mobilidade urbana na região da Glicério e traçar um olhar sobre a relação da população com o centro da cidade, a decisão foi acertada.

Não há dúvida de que esse é mais um instrumento para levar opiniões e posicionamentos para o debate sobre o assunto.

Esse debate tem necessiriamente de passar por sugestões dos moradores que sabem das reais necessidades. Afinal são eles quem utilizam todos os dias, o espaço público da cidade.

Os dados dessa pesquisa se juntarão aos resultados do levantamento sensorial e físico realizado pela Prefeitura de Suzano em parceria com a Brazcubas Educação, que cedeu 30 estudantes de Arquitetura e Urbanismo para o trabalho, nos últimos seis meses.